Facebook Messenger обновил логотип и добавил новые функции

Компания Facebook решила обновить дизайн логотипа фирменного Messenger, а также добавила в приложение несколько новых функций.

Компания внедряет новые темы чата в рамках своей инициативы по объединению пользователей Facebook и Instagram.

Дизайнеры заменили сплошной синий цвет градиентом от синего к розовому, больше в стиле Instagram.

"Наш новый логотип отражает сдвиг в будущее обмена сообщениями, более динамичный, увлекательный и интегрированный способ оставаться на связи с людьми, с которыми вы близки", - отмечает в своем блоге вице-президент по обмену сообщениями Стэн Чудновский.

Что касается новых функций, то в приложении появляются новые темы оформления чатов с более широкими возможностями индивидуальной настройки. Также можно будет настраивать пользовательские реакции на сообщения с помощью различных смайликов вместо стандартного набора, а в режиме исчезновения чаты будут удаляться.

Отметим, что похожие функции были добавлены в приложении Instagram в последнем обновлении.

Напомним, в 2019 году Марк Цукерберг рассказал о планах Facebook ввести объединенный совместный чат между Messenger, Instagram и WhatsApp.