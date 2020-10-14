Facebook Messenger обновил логотип и добавил новые функции

Компания внедряет новые темы чата в рамках своей инициативы по объединению пользователей Facebook и Instagram.
Дизайнеры заменили сплошной синий цвет градиентом от синего к розовому, больше в стиле Instagram.
"Наш новый логотип отражает сдвиг в будущее обмена сообщениями, более динамичный, увлекательный и интегрированный способ оставаться на связи с людьми, с которыми вы близки", - отмечает в своем блоге вице-президент по обмену сообщениями Стэн Чудновский.
Что касается новых функций, то в приложении появляются новые темы оформления чатов с более широкими возможностями индивидуальной настройки. Также можно будет настраивать пользовательские реакции на сообщения с помощью различных смайликов вместо стандартного набора, а в режиме исчезновения чаты будут удаляться.
Отметим, что похожие функции были добавлены в приложении Instagram в последнем обновлении.
Напомним, в 2019 году Марк Цукерберг рассказал о планах Facebook ввести объединенный совместный чат между Messenger, Instagram и WhatsApp.