Известно, когда стартуют продажи iPhone 12 в Украине

Заказы на новые смартфоны семейства iPhone 12 от Apple появятся у нас в ближайшее время.

Известные интернет-магазины объявили, что новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнут официально продаваться в Украине 30 октября.

Из новой линейки смартфонов Apple в Украине первыми появятся iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Так, розничная сеть "Фокстрот" озвучила стоимость телефонов, которая будет зависеть об объема встроенной памяти:

iPhone 12:

64 GB - 31 999 грн;

128 GB - 33 999;

256 GB - 37 999 грн.

iPhone 12 Pro:

128 GB - 39 999 грн;

256 GB - 43 999;

512 GB - 51 999 грн.

Напомним, что ранее сеть магазинов "Алло" объявила возможные цены новинок.

Как сообщал "Телеграф", 13 октября были официально представлены все четыре модели iPhone 12 - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.