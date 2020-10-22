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Значительный скачок: известный фотограф протестировал камеру iPhone 12 Pro

Значительный скачок: известный фотограф протестировал камеру iPhone 12 Pro
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Каждый год туристический фотограф Остин Манн подробно рассказывает о последних улучшениях камеры iPhone. Этот год также не стал исключением.

Остин Манн, получив iPhone 12 Pro, отправился в путешествие в Национальный парк Глейшер в Монтане, и показал все возможности камеры смартфона в различных условиях освещения. Полный анализ Манна можно прочитать в его блоге.

Стоит отметить, что Apple значительно улучшили программное обеспечение, фото- и видеовозможности новых iPhone.

Как заметил Манн, одним из самых больших изменений в этом году стала поддержка ночного режима для сверхширокоугольного сенсора в iPhone 12 Pro. 

"Я люблю снимать сверхширокоугольную камеру любой камерой, поэтому, когда в прошлом году iPhone 11 Pro представил сверхширокоугольный объектив, я был в восторге. Хотя мне очень нравится перспектива, я обнаружил, что качество Ultra Wide не соответствовало моим стандартам при съемке в условиях средней и низкой освещенности, поэтому я использовал Ultra Wide только при ярком дневном свете" - рассказал фотограф.

Также, преимуществом новинки есть функция блокировки экспозиции, что означает, что настройка камеры не возвращается обратно в автоматический режим каждый раз, когда делается снимок. 

"Пример идеального использования этого - съемка в снегу" - говорит Остин.

Во сколько украинцам обойдутся новые iPhone 12

Что касается сканера LiDAR, то фотограф решил использовать его для съемки портрета в условиях плохого освещения. Как отмечает эксперт, iPhone 12 Pro отлично справился со своей задачей.

"LiDAR отлично работал здесь - позже я понял, что ни разу не испортил фокусировку, он просто все время был прикован к ее лицу", - сказал Манн.

В конечном счете, однако, Манн говорит, что если вы серьезно относитесь к фотографии на iPhone, вам обязательно следует дождаться iPhone 12 Pro Max в следующем месяце. 

Ранее, "Телеграф" сообщал во сколько обойдется ремонт экрана iPhone 12 без гарантии.

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Apple, iPhone, Технологии, Техно, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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