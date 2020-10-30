Хэллоуин-2020: Google представил Doodle накануне праздника

Поисковая система Google выпустила Doodle, посвященный празднованию Хеллоуина. Видео можно посмотреть, нажав на заставку. Для большего удовольствия лучше включить звук.

На стартовой странице поисковика мы можем видеть абстрактное изображение кота в скафандре на дне океана. Ему предстоит расправиться с нападающими на него приведениями. И в этом поможете ему вы. Стоит только "нарисовать" курсором мышки соответствующие символы.

Игра состоит из четырех уровней, каждый из которых отличается определенной сложностью.

Напомним, Хэллоуин в этом году отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Больше об истории и традициях жуткого праздника - узнайте на сайте "Телеграфа".