Apple показала новые MacBook: как они выглядят и сколько стоят

Компания Apple 10 ноября провела презентацию, на которой были представлены новые "яблочные" ноутбуки и свой фирменный компьютерный процессор.

Процессор M1 выполнен по 5-нанометровой технологии TSMC. У процессора 16 млрд транзисторов (это больше, чем Apple когда-либо вкладывала в чип), 8-ядерный CPU, 8-ядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями.

Apple называет его самым мощным из когда-либо созданных чипов.

Также был представлен новый MacBook Air, он стал первым ноутбуком компании, работающим на чипе M1. Для него в США установлен ценник в 999 долларов.

Вслед за ним был показан и Mac Mini за $699.

А изюминкой стал MacBook Pro. Для него заявлено 20 часов работы на одном заряде. "Под капотом" будет установлено до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость Pro версии нового MacBook стартует с $1299.

Как проходила презентация можно посмотреть в трансляции ниже.

Как сообщалось ранее, 13 октября Apple провела презентацию iPhone 12, но уже 2 ноября в сеть утекли данные о характеристиках iPhone 13.