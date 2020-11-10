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Apple показала новые MacBook: как они выглядят и сколько стоят

Apple показала новые MacBook: как они выглядят и сколько стоят
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Компания Apple 10 ноября провела презентацию, на которой были представлены новые "яблочные" ноутбуки и свой фирменный компьютерный процессор. 

Процессор M1 выполнен по 5-нанометровой технологии TSMC. У процессора 16 млрд транзисторов (это больше, чем Apple когда-либо вкладывала в чип), 8-ядерный CPU, 8-ядерный GPU и 16-ядерный процессор для вычислений, связанных с нейронными сетями.

Apple называет его самым мощным из когда-либо созданных чипов. 

Также был представлен новый MacBook Air, он стал первым ноутбуком компании, работающим на чипе M1. Для него в США установлен ценник в 999 долларов. 

Вслед за ним был показан и Mac Mini за $699. 

А изюминкой стал MacBook Pro. Для него заявлено 20 часов работы на одном заряде. "Под капотом" будет установлено до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Стоимость Pro версии нового MacBook стартует с $1299. 

Как проходила презентация можно посмотреть в трансляции ниже. 

Как сообщалось ранее, 13 октября Apple провела презентацию iPhone 12, но уже 2 ноября в сеть утекли данные о характеристиках iPhone 13.

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Все по теме:

Apple, Ноутбук, MacBook.

Автор:

Телеграф
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