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Будут смотреть все: YouTube добавит рекламу во всех роликах

Будут смотреть все: YouTube добавит рекламу во всех роликах
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Администрация YouTube обновила пользовательское соглашение и добавила в него пункт о том, что теперь реклама будет появляться даже в роликах без монетизации.

Таким образом, авторы контента не смогут запретить или ограничить показ рекламы в своих видео. Об этом сообщает Ars Technica.

"Теперь YouTube будет показывать рекламу даже в видеороликах, не участвующих в партнерской программе. Мы начнем постепенно размещать рекламу в роликах, безопасных для брендов", - сообщают автора.

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Чтобы получить право на участие в партнерской программе YouTube, автор должен проживать в стране, в которой он активен, иметь 4000 часов публичного просмотра за последние 12 месяцев и иметь более 1000 подписчиков.

В будущем платформа сможет монетизировать любое видео, если оно соответствует его правилам в отношении рекламы.

Ранее "Телеграф" писал, что YouTube не будет выпускать ежегодный ролик-подборку Rewind-2020 о самых популярных видео на видеохостинге.

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YouTube.

Автор:

Телеграф
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