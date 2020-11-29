Spotify планирует добавить в приложение "сторис", как в Instagram

С появлением «сторис» Instagram и приложения TikTok стало понятно, что короткие видео – это современный тренд в сети. Многие другие соцсети стараются не «теряться» и добавляют подобные функции и себе.
Не отстает и Spotify. Сервис тоже планирует добавить услугу, напоминающую "сторис" в Instagram.
Разработчики Spotify уже начали тестировать новую функцию.
Подобные "сторис" можно уже увидеть в рождественской подборке Christmas Hits, которые записали Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и Pentatonix.
Spotify has stories now....
S P O T I F Y
This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx
— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020
Команда Spotify подтвердила, что они реально готовят эту функцию, и сейчас "сторис" находятся на этапе тестирования. Когда они появятся, и появятся ли они вообще в обычных плейлистах пользователей – пока неизвестно.
Ранее, "Телеграф" сообщал, что в Украине популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify появился в Украине - 15 июля 2020 года.