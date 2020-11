Spotify планирует добавить в приложение "сторис", как в Instagram

С появлением «сторис» Instagram и приложения TikTok стало понятно, что короткие видео – это современный тренд в сети. Многие другие соцсети стараются не «теряться» и добавляют подобные функции и себе.

Не отстает и Spotify. Сервис тоже планирует добавить услугу, напоминающую "сторис" в Instagram.

Разработчики Spotify уже начали тестировать новую функцию.

Подобные "сторис" можно уже увидеть в рождественской подборке Christmas Hits, которые записали Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и Pentatonix.

Spotify has stories now....

S P O T I F Y

This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx

— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020