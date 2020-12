Взрывная посадка Starship на испытаниях попала на видео

Первый в своем роде прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска SpaceX Starship, в ходе ключевого испытания разбился при посадке в центре стартового стола.

Отмечается, что корабль должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, но в конце все пошло не так.

Смотрите полное видео запуска космического корабля Spacex Starship:

Он успешно взлетел на трех двигателях, постепенно отключил два из них, достиг нужной высоты, после чего принял горизонтальное положение и при помощи крыльев выдерживал нужное положение при возвращении/спуске.

Маневр перехода из горизонтального положения снова в вертикальное и торможение двигателями тоже был выполнен успешно, кроме последних секунд: кораблю не хватило тяги, чтобы мягко сесть практически на ту же площадку. Вероятно, проблема с включением двигателей. Starship ударился о поверхность и разбился.

Смотрите видео взрыва ракеты:

При этом глава компании SpaceX Илон Маск остался полностью довольным результатом испытания.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020