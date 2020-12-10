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Взрывная посадка Starship на испытаниях попала на видео

Взрывная посадка Starship на испытаниях попала на видео
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Первый в своем роде прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска SpaceX Starship, в ходе ключевого испытания разбился при посадке в центре стартового стола.

Отмечается, что корабль должен был совершить "прыжок" на 12,5 километров, но в конце все пошло не так.

Смотрите полное видео запуска космического корабля Spacex Starship:

Он успешно взлетел на трех двигателях, постепенно отключил два из них, достиг нужной высоты, после чего принял горизонтальное положение и при помощи крыльев выдерживал нужное положение при возвращении/спуске.

Маневр перехода из горизонтального положения снова в вертикальное и торможение двигателями тоже был выполнен успешно, кроме последних секунд: кораблю не хватило тяги, чтобы мягко сесть практически на ту же площадку. Вероятно, проблема с включением двигателей. Starship ударился о поверхность и разбился. 

Смотрите видео взрыва ракеты:

Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9 с клетками мозга, сердца и COVID-аппаратом на борту (видео)

При этом глава компании SpaceX Илон Маск остался полностью довольным результатом испытания. 

"Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой и RUD, но мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!", - написал он в Twitter.

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Все по теме:

Ракета, SpaceX, Илон Маск, SpaceX Starship, Starship SN8.

Автор:

Телеграф
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