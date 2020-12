Пещера Шове: чему посвящен новый дудл от Google

18 декабря 1994 года в одном из гротов в регионе Ардеш на юге Франции три спелеолога нашли древнейшие из известных и прекрасно сохраненные образные рисунки, когда-либо созданные человечеством. В честь 26 годовщины с дня открытия «Пещеры Шове» Google представил новый Doodle.

Данное открытие навсегда изменило археологическое понимание художественного самовыражения и творческого развития доисторического человека. В 2014 году ЮНЕСКО включила пещеру Шове в Список всемирного наследия, так как пещера имеет большое значение для истории человечества.

Благодаря тому, что более 10 000 лет назад вход в пещеру Шове был заброшен во время камнепада, более 1000 рисунков на ее стенах остались нетронутыми и сохранялись в первозданном виде до сегодняшнего дня.

Дудл от Google демонстрирует наскальные рисунки, которые изображены на стенах пещеры. Известно, что там присутствуют рисунки 14 различных видов животных – лошадей, львов, давно вымерших видов носорогов, мамонты и другие. Также на стенах можно увидеть изображения человеческих тел и абстрактные серии красных точек.

Французский археолог Жан Клотт на основе изученных рисунков, предположил, что древние люди умели рисовать ещё до переселения в Европу. А самое интересное, то, что древние рисунки из пещеры не лишены перспективы, светотени и необычных ракурсов (кони бегут, львы крадутся, а медведи выслеживают жертву), в то время как во времена палеолита животные, как правило, изображались в профиль и довольно статично.

В дополнение к картинам, в пещере были найдены останки около 4000 доисторических животных.

