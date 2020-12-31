В сети опубликован первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. (видео)

Украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World впервые показал первый тизер второй части S.T.A.L.K.E.R., созданный на движке игры.

Видео геймплея появилось на YouTube-канале веб-сайта IGN.

Стоить отметить, что ролик короткий, но очень атмосферный. Главный герой по имени Скиф бродит по полуразрушенному зданию в поисках сигнала с помощью портативного компьютера. Фоном звучит мелодия из песни рок-группы "Сплин" - "Линия жизни".

Выход видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на консолях нового поколения Xbox Series X/S и ПК в 2021 году. К сожалению, на консолях предыдущего поколения проект вообще не появится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская команда NAVI одержала победу на турнире OGA Dota PIT Season 4. За первое место игроки получили 62,5 тысячи долларов.