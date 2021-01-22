Тройная камера на 50 МП и быстрая зарядка на 66 Вт: Honor представил первый флагман без помощи Huawei (фото)

В пятницу, 22 января, отделившаяся от Huawei и теперь независимая компания Honor представила в Китае свой первый флагман Honor V40 5G. Стоить отметить, что это первый смартфон компании, выведенный из-под действия санкций со стороны США после сотрудничества с Huawei.

Как сообщает портал GSM Arena, устройство оснащено чипсетом Dimensity 1000+, новой камерой на 50 МП и функцией быстрой зарядки.

Honor V40 5G представляет собой OLED-экран диагональю 6,72 дюйма с изогнутыми сторонами и с двойной камерой для селфи. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации до 300 Гц и разрешение 2676 x 1236 пикселей.

Фото: Скриншот GSM Arena

Отмечается, что смартфон может зарядиться за 35 минут до 100% при использовании зарядного провода. Скорость беспроводной зарядки также впечатляет - до 50 Вт и 50% заряда за 35 минут.

Фото: GSM Arena

Honor V40 5G уже выставлен на продажу в трех цветах - Night Black, Titanium Silver, Rose Gold - и поставляется в двух конфигурациях памяти - 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цена начинается от 556 долларов/455 евро до 620 долларов/505 евро.

Фото: Honor

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