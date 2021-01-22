Скачать
Пятница, 22.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок
Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок
Итоги дня 22 января: обвал потолка в переходе на Майдане и новые подробности пожара в Харькове
Итоги дня 22 января: обвал потолка в переходе на Майдане и новые подробности пожара в Харькове
Охраны больше, чем местных: украинцы обсуждают приезд Зеленского к сгоревшему харьковскому хоспису (видео)
Охраны больше, чем местных: украинцы обсуждают приезд Зеленского к сгоревшему харьковскому хоспису (видео)
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить
Власти РФ всеми силами срывают акции в поддержку Навального: Гозман нашел чем ответить

Тройная камера на 50 МП и быстрая зарядка на 66 Вт: Honor представил первый флагман без помощи Huawei (фото)

Тройная камера на 50 МП и быстрая зарядка на 66 Вт: Honor представил первый флагман без помощи Huawei (фото)
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 22 января, отделившаяся от Huawei и теперь независимая компания Honor представила в Китае свой первый флагман Honor V40 5G. Стоить отметить, что это первый смартфон компании, выведенный из-под действия санкций со стороны США после сотрудничества с Huawei.

Как сообщает портал GSM Arena, устройство оснащено чипсетом Dimensity 1000+, новой камерой на 50 МП и функцией быстрой зарядки.

Honor V40 5G представляет собой OLED-экран диагональю 6,72 дюйма с изогнутыми сторонами и с двойной камерой для селфи. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации до 300 Гц и разрешение 2676 x 1236 пикселей.

Honor V40 5G

Фото: Скриншот GSM Arena

Samsung представил Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra и беспроводные наушники Galaxy Buds Pro: все подробности

Отмечается, что смартфон может зарядиться за 35 минут до 100% при использовании зарядного провода. Скорость беспроводной зарядки также впечатляет - до 50 Вт и 50% заряда за 35 минут.

Honor V40 5G

Фото: GSM Arena

Honor V40 5G уже выставлен на продажу в трех цветах - Night Black, Titanium Silver, Rose Gold - и поставляется в двух конфигурациях памяти - 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цена начинается от 556 долларов/455 евро до 620 долларов/505 евро.

Honor V40 5G

Фото: Honor

Ранее стало известно, почему компания Apple решила сократить производство iPhone 12 mini.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Смартфоны, Huawei, Honor, Honor V40.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надежда Савченко в прямом эфире призвала почтить память убитых на Донбассе террористов
02 В Харькове средь бела дня похитили молодого стоматолога: первые подробности и фото
03 "У Козака сдают нервы": представители Донецка в ТКГ рассказали о последних переговорах по Донбассу
04 “Ночью не могла спать - от укола болела вся рука”: как украинке в Польше прививку от COVID-19 делали
05 Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Власти хотят продать &quot;Нафтогаз&quot;: озвучен сценарий
Власти хотят продать "Нафтогаз": озвучен сценарий
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)
Дога, Евтушенко и даже Дорофеева: кто они - самые популярные тиктокеры Украины (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь