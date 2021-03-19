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Названа предполагаемая дата релиза игры Dying Light 2: новые кадры (фото, видео)

Названа предполагаемая дата релиза игры Dying Light 2: новые кадры (фото, видео)
09:14 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Польская студия Techland поделилась новыми кадрами и обозначила примерные сроки выхода видеоигры о зомби Dying Light 2.

Разработчики выпустили видео, в котором рассказали о некоторых подробностях.

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Создатели Dying Light 2 расхвалили будущий проект, а также зачитали хорошие и не очень лестные твиты поклонников. Отметим, что игра должна была выйти в прошлом году, но потом два раза переносилась. Релиз должен выйти до конца 2021 года.

Dying Light: The following - Enhanced Edition - это наиболее полное определение игры с открытым миром, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, управляемом зомби.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нашумевшая игре Cyberpunk 2077 потеряла 79% от своей ежедневной аудитории спустя месяц после релиза.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Игры, Techland, Dying Light, Dying Light 2.
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