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Геймеры резко охладели к нашумевшей игре Cyberpunk 2077: названа причина

Геймеры резко охладели к нашумевшей игре Cyberpunk 2077: названа причина
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Приключенческая ролевая игра Cyberpunk 2077, по мотивам которой планируется снять сериал, успешно стартовала с одновременным онлайном в миллион геймеров, но спустя месяц Cyberpunk 2077 потеряла около 79 % от своей ежедневной аудитории.

С момента релиза количество активных игроков сократилось примерно до 225 тысяч и статистика продолжает падать, в итоге показав 79% отток геймеров за месяц, сообщает портал GitHyp.

Предыдущий проект компании The Witcher 3: Wild Hunt потерял такой же процент аудитории, но только спустя три месяца. Отмечается, что такое явление для одиночных игр нередкое, а вполне закономерное. Причиной этого стала низкая реиграбельность (показатель того, насколько игроки хотят сыграть в рассматриваемую игру еще раз - ред.).

В сети опубликован первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. (видео)

Напомним, что Cyberpunk 2077 официально поступила в продажу 10 декабря 2020 года на PC, PS4, Xbox One, и получила неоднозначные отзывы.

Незадолго до релиза, в сети появились спойлеры и геймплей игрового процесса Cyberpunk 2077.

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Все по теме:

Игры, Steam, Cyberpunk 2077.

Автор:

Телеграф
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