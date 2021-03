NASA показало испытания ракеты, которая доставит людей на Луну (видео)

Еще 18 марта аэрокосмическое агентство NASA успешно испытало двигатели ракеты для миссии Artemis, которая доставит астронавтов на Луну до 2024 года.

Об этом сообщили в Твиттере NASA.

В космическом центре Стеннис в Миссисипи был смоделирован запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System, когда она была закреплена на вышке.

Четыре двигателя РС-25 в течение восьми минут испытаний заполнили окружающую местность и небо облаками белого дыма.

Видео с места запуска:

Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA

— NASA (@NASA) March 18, 2021