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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Это оруэлловское": COVID-19 подтолкнул технологии распознавания лиц до тревожного уровня развития
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

Современные технологии позволяют определять личность человека без снятия маски, что особенно важно во время локдауна. Такой сценарий "отработали" в Министерстве внутренней безопасности США.

Тест обнаружил успешность в 96%, хотя результаты "сильно различались между системами", - сообщает BBC.

"Основываясь на этих результатах, организации, которым необходимо проводить проверку документов с фотографией, потенциально могут позволить людям не снимать маски, тем самым снижая риск заражения Covid-19". - заявили в департаменте.

По словам руководителя кампании группы борьбы за права человека European Digital Rights Эллы Дубровской, начало пандемии указывало на снижении возможности вычислять системой человека, так как его лицо скрывает маска.

Майкл Клейнман из Amnesty International также указал на угрозы, связанные с технологией вычисления лиц людей.

"Любой, кто идет перед камерой, в которой полицейские управления используют распознавание лиц - их лицо можно запечатлеть, и их можно идентифицировать. Это оруэлловское", - отметил правозащитник.

Здесь идет отсылка к роману-антиутопии писателя Джорджа Оруэлла "1984", в котором показано тоталитарное государство с полным контролем системой за гражданином.

Общий карантин дал шанс корпорациям протолкнуть то, что фактически является инфраструктурой массового наблюдения, считает Элла Якубовска.

Напомним, в пригородных электричках Украины будут установлены камеры видеонаблюдения. Эта мера принята "Укрзалізницей" для повышения уровня безопасности пассажиров.

Также напомним, в Минске с 1 марта на нескольких станциях метро теперь можно оплачивать проезд с помощью биометрии.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Пандемия, Джордж Оруэлл, Распознавание лиц, Масочный режим.
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