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WhatsApp позволит переносить чаты между iOS и Android

WhatsApp позволит переносить чаты между iOS и Android
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

У WhatsApp появится возможность переноса истории чата на между платформами Android и iOS в будущем обновлении.

Об этом сообщает WABetaInfo.

Разработчики мессенджера уже некоторое время тестируют функцию, которая позволит использовать учетную запись пользователя WhatsApp на нескольких устройствах одновременно.

Но что делать, пользователь использует iPhone? На данный момент в Интернете есть несколько инструментов, которые могут разрешить перенос истории чата, но на самом деле они не рекомендуются, а что касается модифицированных версий WhatsApp, они не разрешены, потому что они нарушают Условия использования.

Отмечается, что будет необходимо обновиться до последнего обновления WhatsApp, доступного в AppStore или TestFlight, чтобы избежать ошибок совместимости с версией Android.

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Дата выхода обновления пока неизвестна.

Ранее сообщалось об ограничительных мерах WhatsApp, если пользователи, которые вступили в силу 15 мая 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Android, iOS, WhatsApp, Обновления.
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