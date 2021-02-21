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WhatsApp ограничит возможности пользователей: как не попасть под ограничения

WhatsApp ограничит возможности пользователей: как не попасть под ограничения
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

WhatsApp объяснил пользователям, что будет с их аккаунтами в мессенджере, если они не примут новые правила. Изменения в политике конфиденциальности мессенджера WhatsApp вступят в силу 15 мая 2021 года.

Как сообщает TechCrunch, если пользователь к этому времени не примет новые условия, WhatsApp не будет удалять учетную запись, но функциональность аккаунта будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого времени можно будет принимать звонки и уведомления, но нельзя будет читать или отправлять сообщения из приложения.

Мессенджер предлагает пользователям принять изменения после 15 мая, тогда в отношении аккаунта начнет действовать политика работы с неактивными пользователями, говорится на сайте WhatsApp.

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"До 15 мая вы можете экспортировать историю чатов на Android или iPhone и загрузить отчет своего аккаунта. Если вы хотите удалить свой аккаунт в Android , iPhone или KaiOS , мы надеемся, что вы передумаете. Это то, что мы не можем отменить, так как он стирает вашу историю сообщений, удаляет вас из всех ваших групп WhatsApp и удаляет ваши резервные копии WhatsApp", - предупреждает сервисный отдел.

Политика WhatsApp в отношении неактивных пользователей гласит, что учетные записи "обычно удаляются после 120 дней бездействия".

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WhatsApp - популярный мессенджер. В 2014 году ее купил Facebook Марка Цукерберга, а с 2016 года политика конфиденциальности WhatsApp разрешает сервису делиться с Facebook определенными метаданными, такими как номера телефонов пользователей и информация об устройстве. Новые условия позволят Facebook и WhatsApp обмениваться данными о платежах и транзакциях, чтобы помочь им лучше ориентироваться на рекламу, поскольку социальный гигант расширяет свои предложения электронной коммерции и стремится объединить свои платформы обмена сообщениями.

Напомним, что за некорректное поведения в WhatsApp можно сесть в тюрьму, если это касается стран Среднего Востока. Так случилось с британкой, которая написала в мессенджере выражение "F *** You!" своей соседке по квартире, которая, к тому же, оказалась украинкой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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