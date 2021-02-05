Британка оскорбила украинку в WhatsApp и теперь может сесть в тюрьму

Британке грозит до двух лет тюрьмы в Дубае за отправку ругательного сообщения "F *** You!" в Whatsapp своей соседке-украинке во время спора о манерах за столом.

Как сообщает Daily Mail, с 2018 года 31-летняя женщина, менеджер по персоналу из Глостершира, без проблем проживала в Дубае, снимая квартиру вместе с украинкой. В октябре 2020 года девушки поссорились в мессенджере WhatsApp из-за того, кто будет использовать обеденный стол с ноутбуком во время удаленной работы. Британка не сдержалась и написала сообщения с единственным ругательным выражением "f*** you".

После этого соседки как ни в чем небывало продолжали прекрасно жить в одной квартире. Но когда британка решила вернуться домой, чтобы быть ближе к своей семье и устроиться на новую работу, она заранее купила билет в Великобританию, собрала чемоданы и отправилась в аэропорт - там ее задержали правоохранительные органы. Оказывается, украинка тайно подала жалобу в полицию, утверждая, что ее оскорбили. Теперь британке грозит тюремное заключение до двух лет или большой штраф, поскольку сожительница отказывается отозвать жалобу.

Женщина, которая попросила не называть своего имени, сказала: "Я не могу поверить в то, что сделала моя соседка по квартире - она оказалась такой злобной. Я умоляла ее отозвать жалобу, но она сказала: "Это уголовное дело".

Издание сообщает, что украинка от комментариев отказалась.

Адвокат британки Радха Стирлинг сообщила, что в ОАЭ действительно действуют очень строгие законы, касающиеся так называемых киберпреступлений. Граждане, приезжающие в ОАЭ часто сталкиваются с тем, что их могут арестовать и преследовать за брань.

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