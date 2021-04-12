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"Мы кардинально изменим подход к лунным миссиям": в Украине готовят уникальный космический проект, который удивит весь мир

"Мы кардинально изменим подход к лунным миссиям": в Украине готовят уникальный космический проект, который удивит весь мир
13:01 Сегодня Телеграф

Компания из Днепра Space Hub разрабатывает проект хаба на поверхности Луны, где лунные аппараты смогут укрываться от солнечной радиации и холода, а также заряжаться за счет разрабатываемого компанией ядерного реактора.

Об этом рассказал "Телеграфу" основатель проекта Space Hub Максим Ткаченко.

Он называет собственный проект – лунный коворкинг, который обещают представить на октябрьской выставке в Абу-Даби (ОАЭ).

"Цель проекта – хаб на поверхности Луны, где аппараты смогут заряжаться, подключаться к выделенному каналу связи с Землей, а также прятаться под защитный экран от солнечной радиации и от холода лунных ночей. Ночь там длится, напомню, 14 дней, а температура опускается до -70, что критично для литиевых аккумуляторов, которые стоят на луноходах. Сердце нашего коворкинга – это ядерный реактор, который мы разрабатываем", – пояснил Ткаченко.

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По словам конструктора, разрабатываемый компанией хаб сможет разгрузить аппараты других компаний, так как 70% веса сейчас занимают аккумуляторы и системы связи, а стоимость доставки каждого килограмма на Луну – $1 млн.

"Проект сильно удешевит производство луноходов и продлит срок их эксплуатации – там валяется уже много аппаратов с разрядившимися батареями. Мы кардинально изменим подход к лунным миссиям, потому видим в этом большие коммерческие перспективы", - говорит Ткаченко.

Конструктор объясняет, что у полетов в космосе есть две главные проблемы – солнечная радиация и особые температурные режимы. Крупные зарубежные компании пока не смогли найти для них решение, потому что никогда этим не занимались, но у украинских специалистов есть опыт работы с ядерными технологиями, потому что во времена СССР тут собирали ядерное оружие – ракеты штамповали сотнями.

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"В советское время разработчикам ставилась задача, чтобы техника работала даже после ядерного взрыва. Лунной радиацией нас не запугать. В Украине есть готовые наработки по лунной программе и опыт защиты аппаратов от высоких температур и пиковой радиации. Мы совместили все это и планируем уже в 2025 году, если все пойдет хорошо, разместить на Луне свой коворкинг для луноходов. Мы всегда заявляли, что представляем Украину и The Rocket City Днепр – это поддержит бренд нашей страны" – сказал Ткаченко.

По его словам, страна должна делать ставку на лунные программы уже сейчас, пока другие нас не догнали. А геополитический эффект от высадки украинских аппаратов на Луне будет сравним с созданием ядерного оружия".

Больше о прошлом, настоящем и будущем украинской космонавтики читайте в редакционном материале "Телеграфа": "Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Луна, Зарядка, Луноходы, Ядерный реактор, Максим Ткаченко, Space Hub, лунный коворкинг.
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