За месяц можно поднять до 20 тысяч долларов: как в TikTok зарабатывают на доверчивых пользователях

В TikTok мошенники придумали интересную аферу с использованием криптовалюты.

О ее сути в Facebook написал Роман Пелех.

Интересно придумали зарабатывать на лошках в TikTok, это так просто, но так действенно и пацаны, поднимают неплохие деньги, - рассказал он.

Суть аферы следующая: в TikTok создается аккаунт, в который закидывается информация на тему криптовалюты. Когда канал набирает популярность, создатели находят какую-то неизвестную дешевую крипто-валюту или токены, и вкладываются в нее. После этого подписчикам закидывается "удочка" из серии: "Молния, сейчас этот токен будет безумно расти!".

В случае, если ролик залетает в рекомендации, то за короткое время получает 100, 200 или 500 тысяч просмотров.

"Люди бегом начинают покупать, а автор ролика на пике продает. Так просто за месяц можно поднять и 10 и 20 тысяч долларов", - заверяет Пелех.

Как сообщал "Телеграф", в России школьница умерла после разговора с завучем о ее ролике в TikTok.