Приложение TikTok принесло 111% дохода: что это значит для его создателей

Приложение TikTok, завоевавшее огромную популярность в прошлом году, принесло своему создателю - компании ByteDance - приличный доход. Чтобы сохранить лидирующие позиции компании, ее руководство должно проявлять гибкость, ориентируясь на ситуацию на рынках.

Перед ByteDance встают новые вызовы, о которых рассказывает статья на сайте Би-Би-Си. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с ее переводом.

Внутренняя служебная записка, выпущенная для сотрудников компании, показала, что общая выручка фирмы выросла на 111% до 34,3 млрд долларов (24,7 млрд фунтов стерлингов) в 2020 году.

Цифры подчеркивают неизменную мировую популярность TikTok.

Это связано с тем, что ByteDance и несколько других китайских технологических гигантов оказались под неусыпным вниманием со стороны правительств по всему миру.

Годовая валовая прибыль ByteDance также выросла на 93% до 19 млрд долларов, а чистые расходы за тот же период составили 45 млрд долларов.

Чистые расходы были отнесены на разовую бухгалтерскую корректировку и не связаны с операциями компании.

Записка также показала, что по состоянию на декабрь прошлого года у ByteDance было около 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех своих платформах.

Представитель ByteDance подтвердил эти данные интернет-изданию BBC.

Давление со стороны Белого дома

Огромная популярность TikTok означает, что за ByteDance тщательно наблюдают правительства по всему миру, в том числе в США и Китае.

В четверг агентство Reuters сообщило, что указ, который ранее подписал Джо Байденом, вынудит некоторые китайские приложения принять более жесткие меры для защиты пользовательских данных, если они хотят остаться на рынке США.

Это произошло после того, как президент Байден отозвал указ своего предшественника Дональда Трампа, который запрещал китайские приложения TikTok и WeChat в США.

Запрет столкнулся с рядом юридических проблем и так и не вступил в силу.

Вместо этого Министерство торговли США заявило, что рассмотрит приложения, разработанные теми, кто находится "под юрисдикцией враждебного иностранного государства", например Китая.

Глава государства сказал, что ему следует использовать "научно-обоснованный подход", чтобы понять, представляют ли они риск для национальной безопасности США.

При президенте Трампе, администрация регулярно "атаковала" ByteDance, обвиняя TikTok в угрозе национальной безопасности США.

Политики и официальные лица выразили обеспокоенность по поводу передачи персональных данных пользователей правительству Китая.

TikTok опроверг обвинения в том, что он делился пользовательскими данными с Пекином.

Вмешательство Пекина

В апреле китайские регулирующие органы призвали 13 онлайн-платформ, включая ByteDance, соблюдать более жесткие правила в своих финансовых подразделениях.

Это стало частью более широкого стремления обуздать технологических гигантов страны.

Власти заявили, что целью является предотвращение монополистического поведения и "беспорядочного увеличения капитала".

В течение многих лет Пекин придерживался принципа невмешательства, чтобы стимулировать рост технологической отрасли.

Изменения в компании

В мае ByteDance объявила, что генеральный директор и соучредитель компании Чжан Имин уйдет в отставку и перейдет на новую должность к концу текущего года.

В письме к сотрудникам г-н Чжан сказал, что его сменит соучредитель Рубо Лян.

"По правде говоря, мне не хватает некоторых навыков, которые так необходимы идеальному менеджеру. Меня больше интересует анализ организационных и рыночных принципов и использование этих теорий для дальнейшего сокращения управленческой работы, а не управление людьми", - написал г-н Чжан на сайте компании.

"Точно так же я не очень общительный, предпочитаю уединенные занятия, такие как работу в Интернете, чтение, прослушивание музыки и размышления о возможностях", - добавил он.

Этот шаг стал самой большой встряской в китайском технологическом гиганте с момента его запуска почти десять лет назад.