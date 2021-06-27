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Любой сможет быть художником: инструмент Canvas теперь в открытом доступе (видео)

Любой сможет быть художником: инструмент Canvas теперь в открытом доступе (видео)
05:38 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Компания NVIDIA запустила в бета-тест инструмент Canvas, который позволит любому пользователю, знакомому с основами рисовки в Paint почувствовать себя художником. 

Демонстрация работы приложения показана в ролике, обнародованном в YouTube-канале компании. 

Технология работает на основе нейросети, которая добавляет деталей в простые эскизы, превращая те если и не в произведения искусства, то, по крайней мере, в достойные рисунки. 

Испытать работу Canvas может любой желающий, ведь саму программу можно скачать абсолютно бесплатно с официального сайта разработчика (ссылка). Единственным препятствием для реализации собственного творческого гения могут стать вовсе не маленькие системные требования. 

Программа требует видеокарту из серий GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX или TITAN RTX. Также для его работы необходима ОС Windows 10 и графический драйвер версии 460.89 или новее.

Как известно, это далеко не первый инструмент, который позволяет нейросетям работать с графикой. 

Например, инструмент под названием Deep Nostalgia позволяет "оживить" лица на фотографиях, чтобы те двигались, как на картинах в "Гарри Поттере". 

А другие умельцы даже научили машину рисовать традиционные китайские картины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 334

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Искусственный интеллект, NVIDIA, Нейросеть, Canvas.
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