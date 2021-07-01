Автомобиль AirCar впервые пролетел между аэропортами в Словакии (видео)

В Словакии, между аэропортами в Нитре и Братиславе совершили первый 35-минутный перелет на летающем автомобиле.

Об этом 30 июня сообщили BBC News.

Гибридный автомобиль-самолет AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе.

Его создателем является профессор Стефан Кляйн. По его словам, авто может пролететь около 600 миль (1000 км) на высоте 8 200 футов (2500 м) и на данный момент налетал в воздухе 40 часов.

У данной модели трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.

Видео полета летающего автомобиля:

Напомним, как Тримаран Мэйфлауэр произвел историческое путешествие из Англии в Америку через Атлантический океан. При этом на борту не было ни одного человека.

Ранее одна из самых крупных авиакомпаний мира United Airlines рассказала о намерении вновь возобновить практику пассажирских авиаперевозок на сверхзвуковых самолетах. Для этой цели компания уже заказала 15 самолетов Overture, разработанных компанией Boom Supersonic.