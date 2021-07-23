Резюме Стива Джобса продадут как NFT в цифровом формате (фото)

Резюме Стива Джобса, которое основатель Apple написал в возрасте 17-18 лет продадут на аукционе. Правда речь не только про физическую бумагу, а электронную версию с уникальными правами - NFT .

Об этом сообщает сайт аукциона.

Также там размещено голосование, что имеет большую ценность - оригинал или цифровая копия. Отметим, что организатор приобрел оригинал за 224 750 долларов США в марте 2021 на аукционе в Лондоне. Сайт продает и физическую, и цифровую копию. За последнюю оплата будет в криптовалюте.

Money to burn? Buy the NFT of Steve Jobs’ weird teen job application https://t.co/ElubdJke8r by @edfromfreelance pic.twitter.com/uPhtHeXw5T — Cult of Mac (@cultofmac) July 21, 2021

В манифесте на сайте продажи сказано: "Откроет ли это совершенно новый рынок децентрализованных предметов коллекционирования? Закрепит ли это статус-кво? Или мы можем увидеть тупик с новым пониманием того, что оба могут сосуществовать и даже дополнять друг друга в следующие 50 лет инноваций?". Организаторы надеются начать дискуссию про цифровизацию объектов культурного наследия.

В резюме Стива Джобса есть несколько интересных моментов. Например, в разделе особых навыков Джобс написал "техник-электронщик или инженер по цифровому дизайну - в гаджетах от Bay до Hewitt-Packard"

Справка "Телеграфа": NFT (non-fungible tokens) переводится как "невзаимозаменяемый токен", цифровой сертификат объекта. Он существует в блокчейне. Блокчейн - это база данных которая одновременно хранится на множестве компьютеров. Каждый NFT уникален, как и его физический прототип - произведение изобразительного искусства, музыка, предметы коллекционирования. Владелец NFT получает запись внутри блокчейна о праве собственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал про историю успеха Стива Джобса.