Резюме Стива Джобса продадут как NFT в цифровом формате (фото)

Резюме Стива Джобса, которое основатель Apple написал в возрасте 17-18 лет продадут на аукционе. Правда речь не только про физическую бумагу, а электронную версию с уникальными правами - NFT .

Об этом сообщает сайт аукциона.

Также там размещено голосование, что имеет большую ценность - оригинал или цифровая копия. Отметим, что организатор приобрел оригинал за 224 750 долларов США в марте 2021 на аукционе в Лондоне. Сайт продает и физическую, и цифровую копию. За последнюю оплата будет в криптовалюте.

Money to burn? Buy the NFT of Steve Jobs’ weird teen job application https://t.co/ElubdJke8r by @edfromfreelance pic.twitter.com/uPhtHeXw5T

— Cult of Mac (@cultofmac) July 21, 2021