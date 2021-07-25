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Цена доступа: личные данные миллионов пользователей Clubhouse продают в сети

Цена доступа: личные данные миллионов пользователей Clubhouse продают в сети
09:42 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Социальная сеть для голосового общения "Clubhouse", которая открыла свободный доступ для всех пользователей 21 июля 2021 г., продает личные данные 3,8 миллиарда человек, пользовавшихся программой.

Об этом сообщает директор Службы компьютерной безопасности в Индии Jiten Jain на странице в Twitter.

 

Мужчина сообщает, что базу данных с миллиардами номеров пользователей выставили на продажу на "Darknet".

Даже если в человека нет регистрации в Клабхаусе, его данные могут продать. Работает это так, что синхронизированные номера в книге пользователей программы также попадают в базу данных соцсети.

Вся информация может быть продана на приватном аукционе 4 сентября 2021 года на 23-летие Google.

Общий регламент защиты данных, который работает в рамках законодательства ЕС, обещает, что компании, собирающие информацию о не пользователях программы "Clubhouse", будут наказаны.

Важно то, что слитые данные пользователей могут использовать для более легкого доступа к их банковским счетам.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Instagram появилась новая функция для контроля за демонстрацией нежелательного контента.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Соцсети, Общение, ClubHouse, Клабхаус.
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