Три лайфхака, как быстро очистить автомобиль от инея и льда

Самым простым способом для очистки все еще остается теплая вода

Зима приносит с собой праздники и красивый снег, а еще — кучу дополнительных проблем автомобилистам. Они начинаются со скользкого шоссе и заканчиваются утренними процедурами для машины. Как, к примеру, очистка лобового стекла от инея и льда.

Зарубежное издание Express опубликовала три самых топовых способа борьбы с замерзшим стеклом автомобиля.

Специальное покрытие

Такой вариант считается самым затратным, потому как сначала придется это самое покрытие искать, а затем купить за немаленькую сумму. Однако эта вещица, которую изготавливают из легких материалов, весьма стойкая. Поэтому в даже самую плохую погоду она способна выстоять на защите вашего лобового стекла.

Так выглядит специальное покрытие для автомобиля

Интересно, что стекло стоит не просто "укрыть", но и после зафиксировать защиту — чтобы было надежнее.

Ну и определенный плюс спецзащиты в том, что она покупается далеко не на один сезон.

Пищевая пленка

Да-да, мы не опечатались, а вы все верно прочли. Если желания тратиться на специальное покрытие нет, то всегда можно воспользоваться подручными материалами. Одним из таких является обычная пищевая пленка.

Пищевая пленка

Прежде чем оставить машину на всю ночь на улице, обклейте ее окна кусками пищевой пленки. Утром останется лишь их отклеить и легонько протереть окна.

Вода

Этот вариант очистки является самым простым и поэтому популярным. Когда времени в обрез, то очистить лобовое стекло можно с помощью теплой воды.

Теплая вода

Просто наберите ее в бутылку и плесните на стекло. Только учтите — важно не переусердствовать с температурой, чтобы поверхность "лобовушки" не треснула из-за этого.

Большинство водителей действительно признают этот способ самым удобным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие простые правила помогут автомобилистам дольше сохранять автоматическую коробку передач в отличном состоянии.