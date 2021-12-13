Три лайфхаки, як швидко очистити автомобіль від інею та льоду

Найпростішим способом для очищення все ще залишається тепла вода

Зима приносить із собою свята та гарний сніг, а ще купу додаткових проблем автомобілістам. Вони починаються зі слизького шосе та закінчуються ранковими процедурами для машини. Як, наприклад, очищення лобового скла від інею та льоду.

Закордонне видання Express опублікувало три найтоповіші способи боротьби із замерзлим склом автомобіля.

Спеціальне покриття

Такий варіант вважається найзатратнішим, бо спочатку доведеться це саме покриття пошукати, а потім купити за чималу суму. Проте ця річ, яку виготовляють із легких матеріалів, дуже стійка. Тому навіть у найгіршу погоду вона здатна вистояти на захисті вашого лобового скла.

Так виглядає спеціальне покриття для автомобіля

Цікаво, що скло варто не просто "вкрити", а й після зафіксувати захист — щоб було надійніше.

Ну і значний плюс спецзахисту в тому, що він купується далеко не на один сезон.

Харчова плівка

Так-так, ми не одрукувалися, а ви все правильно прочитали. Якщо бажання витрачатися на спеціальне покриття немає, завжди можна скористатися підручними матеріалами. Одним із таких є звичайна харчова плівка.

Харчова плівка

Перш ніж залишити машину на всю ніч на вулиці, обклейте її вікна шматками харчової плівки. Вранці залишиться лише їх відклеїти та легенько протерти вікна.

Вода

Цей варіант очищення є найпростішим і тому популярним. Коли часу обмаль, то очистити лобове скло можна за допомогою теплої води.

Тепла вода

Просто наберіть її у пляшку і хлюпніть на скло. Тільки врахуйте — важливо не перестаратися з температурою, щоб поверхня "лобовушки" не тріснула через це.

Більшість водіїв справді визнають цей спосіб найзручнішим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прості правила допоможуть автомобілістам довше зберігати автоматичну коробку передач у відмінному стані.