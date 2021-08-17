Як продовжити життя автоматичної коробки передач: кілька простих правил

Термін служби і вартість обслуговування АКПП можна знизити

Автоматична коробка передач може служити досить-таки довго, якщо з нею дбайливо поводитися. Щоб зберегти її відмінний стан, необхідно знати кілька порад.

Про це 15 серпня повідомляє "Daily-Motor".

У ЗМІ пишуть, що фірмова трансмісійна рідина надійно захистить коробку передач. Ось тільки проводити її заміну (якщо це технічно можливо) краще відразу з фільтром, в якому накопичуються основні відкладення.

Також не рекомендується експериментувати з різкими і частими прискореннями, адже через це коробка отримує велике навантаження, що для неї шкідливо. Тому так звана їзда "газ в підлогу" вимагає більш частого обслуговування АКПП.

Крім того, необхідно регулярно стежити за рівнем трансмісійної рідини навіть після планової її заміни, оскільки невеликий недогляд співробітника СТО може привести до подальшого дорогого ремонту.

У ЗМІ зазначається, що машини з "автоматом" не варто використовувати для буксирувань — для цього краще використовувати евакуатор. Ще на початку 90-х багато водіїв використовували буксирування автомобілів з АКПП "50 на 50" (швидкість не вище 50 км/ч і відстань не далі за 50 км), але зараз це правило автовиробники часто зміщують в сторону "30 на 30", а то і повної заборони буксирування.

Для продовження роботи коробки передач, взимку її також потрібно прогрівати, а не тільки двигун, а й коробку. Перед початком поїздки потрібно переключити селектор в режим "D" і постояти в ньому хоча б кілька хвилин.

Крім того, рекомендується під час паркування на схилі використовувати ручне гальмо, причому активувати його необхідно перед тим, як селектор трансмісії буде переведений в положення "паркінг". Так можна знизити навантаження на трос приводу управління коробкою і уникнути подальших проблем.

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