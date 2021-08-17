Как продлить жизнь автоматической коробки передач: несколько простых правил

Срок службы и стоимость обслуживания АКПП можно снизить

Автоматическая коробка передач может служить довольно-таки долго, если с ней бережно обращаться. Чтобы сохранить ее отличное состояние, необходимо знать несколько советов.

Об этом 15 августа сообщает "Daily-Motor".

В СМИ пишут, что фирменная трансмиссионная жидкость надежно защитит коробку передач. Вот только проводить ее замену (если это технически возможно) лучше сразу с фильтром, в котором накапливаются основные отложения.

Также не рекомендуется экспериментировать с резкими и частыми ускорениями, ведь из-за этого коробка получает большую нагрузку, что для нее вредно. Поэтому так называемая езда "газ в пол" требует более частого обслуживания АКПП.

Кроме того, необходимо регулярно следить за уровнем трансмиссионной жидкости даже после плановой ее замены, поскольку небольшой недосмотр сотрудника СТО может привести к последующему дорогостоящему ремонту.

В СМИ отмечается, что машины с "автоматом" не стоит использовать для буксировок - для этого лучше использовать эвакуатор. Еще в начале 90-х многие водители использовали буксировку автомобилей с АКПП "50 на 50" (скорость не выше 50 км / ч и расстояние не дальше 50 км), но сейчас это правило автопроизводители зачастую смещают в сторону "30 на 30 », а то и полного запрета буксировки.

Для продления роботы коробки передач, зимой ее также нужно прогревать, а не только двигатель, но и коробку. Перед началом поездки нужно переключить селектор в режим "D" и постоять в нем хотя бы несколько минут.

Кроме того, рекомендуется во время парковки на склоне использовать ручной тормоз, причем активировать его необходимо перед тем, как селектор трансмиссии будет переведен в положение «паркинг». Так можно снизить нагрузку на трос привода управления коробкой и избежать дальнейших проблем.

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