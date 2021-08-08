Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Европа до 2035 года полностью избавится от бензиновых и дизельных авто: Поможет ли это восстановить экологию?

Европа до 2035 года полностью избавится от бензиновых и дизельных авто: Поможет ли это восстановить экологию?
08:25 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

Европейский Союз объявил о планах прекратить продажу автомобилей, загрязняющих окружающую среду к 2035 году. Это амбициозная цель, которая поместит гибридные автомобили в список исчезающих видов и приведет к быстрому и радикальному переходу к полностью электрическим моделям.

Недавняя статья на сайте агентства "CNN"  рассказывает об этой европейской инициативе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Европейская комиссия выступила в среду, 4 августа, с заявлением о том, что она хочет потребовать, чтобы автомобильная промышленность сократила средние выбросы от новых автомобилей на 55% к 2030 году. Дальнейшее сокращение до 100% к 2035 году фактически означает, что все новые автомобили, зарегистрированные с этого года, должны быть транспортными средствами с нулевыми выбросами.

Новая цель 2030 года станет значительным скачком по сравнению с текущей целью ЕС по сокращению выбросов от новых автомобилей на 37,5%, которая была поставлена только в декабре 2018 года.

Предлагаемые изменения правил являются частью гораздо более крупного пакета, направленного на продвижение Европейского Союза к цели по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Европа хочет стать первым континентом, который будет климатически нейтральным к 2050 году.

Британия запрещает продажу дизельных и бензиновых грузовиков с 2040 года: что придет им на замену?

"Экономия ископаемого топлива достигла своих пределов. Мы хотим оставить следующему поколению здоровую планету, а также хорошие рабочие места и рост, который не вредит нашей природе", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.

Комиссия заявила, что для облегчения перехода на электромобили потребует от 27 стран-членов ЕС расширения возможностей для зарядки транспортных средств. Пункты зарядки будут установлены через каждые 60 километров (37,3 мили) на основных автомагистралях, а минимальная ставка налога на бензин и дизельное топливо будет повышена.

"Это поворотный момент для автомобильной промышленности и хорошие новости для водителей", - сказал Уильям Тодтс, исполнительный директор лоббистской группы "Transport & Environment". "Новые правила ЕС сделают электромобили более демократичными и дадут серьезный импульс развитию технологий зарядки".

Автомобильная промышленность играет жизненно важную роль в экономике Европы, составляя 7% валового внутреннего продукта и обеспечивая 14,6 млн рабочих мест в регионе. Но транспорт - единственный сектор, в котором выбросы парниковых газов растут, а на автотранспортные средства приходилось 21% выбросов CO2 в 2017 году.

"Вот и батарейка сгорела": в Хмельницком во время зарядки вспыхнул электрокар (видео)

Автопроизводители уже видели предупреждение, и многие из них в последние месяцы объявили об амбициозных планах по увеличению производства электромобилей. Инвесторы наградили самые смелые компании повышением стоимости их акций.

"Volkswagen" (VLKAF), владеющий такими брендами, как "Audi" и "Porsche", заявил во вторник, что хочет, чтобы к 2030 году электромобили составляли 50% его продаж. К 2040 году крупнейший производитель автомобилей в Европе планирует продавать на своих основных рынках, которые включают США и Китай, только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

"Ford" (F) объявил о планах продавать в Европе только электрические легковые автомобили к 2030 году. "Renault" (RNLSY), "Volvo" (VOLAF), "BMW" (BMWYY) и "Daimler", владелец "Mercedes-Benz" (DDAIF) определили свои собственные программы по увеличению производства чистых автомобилей.

Тем не менее, многим автопроизводителям необходимо будет ускорить выполнение своих планов по достижению целей ЕС, которые являются одними из самых стремительных в мире. Чтобы сбалансировать выбросы, генерируемые в 2030 году автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, включая гибриды, автопроизводителям необходимо будет продавать большое количество электромобилей.

Правда ли, что электромобили лучше для окружающей среды, чем авто с обычными двигателями?

"Эти цели не должны стать неожиданностью для автопроизводителей, хотя они явно требуют ускоренного перехода к аккумуляторным электромобилям с течением времени", - написали аналитики "Barclays" в недавней исследовательской заметке.

Темпы изменений, требуемых регулирующими органами, имеют значение для автопроизводителей, поскольку они планируют использовать прибыль от продаж бензиновых и дизельных автомобилей для финансирования исследований и разработок электромобилей.

Финансовый директор "Volkswagen" Арно Антлитц заявил во вторник, что бизнес по производству двигателей внутреннего сгорания "поможет генерировать прибыль и денежные потоки", необходимые для оплаты инвестиций в программное обеспечение, автономное вождение и производственные платформы для электромобилей. "Volkswagen" выделил 73 млрд евро (86 млрд долларов) до 2025 года на развитие технологий.

Могут пройти годы, прежде чем правила ЕС вступят в силу. План должен быть прочитан, дополнен и утвержден законодателями в парламенте ЕС и Совете ЕС, форуме, на котором избранные лидеры каждого государства-члена обсуждают такие вопросы.

В прошлом году Великобритания объявила, что запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, начиная с 2030 года, а продажи некоторых новых гибридов продолжатся до 2035 года.

Тем не менее, время имеет существенное значение. Уильям Тодтс, исполнительный директор лоббистской группы "Transport & Environment", сказал, что автопроизводители должны действовать быстро, чтобы помочь решить климатический кризис.

"Проблема в том, что автопроизводителям только нужно будет начать продавать эти экологически чистые автомобили в 2030 году. Наша планета не может позволить себе еще девять лет громких разговоров, но мало действий со стороны автомобильной промышленности", - сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о развитии электромобилей в мире и о том, что предрекают рынку аналитики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 691

Все по теме:

Гибриды, Электромобили, Нулевые выбросы, запрет продажи бензиновых и дизельных двигателей, запрет продажи двигателей внутреннего сгорания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь