Европа до 2035 года полностью избавится от бензиновых и дизельных авто: Поможет ли это восстановить экологию?

Европейский Союз объявил о планах прекратить продажу автомобилей, загрязняющих окружающую среду к 2035 году. Это амбициозная цель, которая поместит гибридные автомобили в список исчезающих видов и приведет к быстрому и радикальному переходу к полностью электрическим моделям.

Недавняя статья на сайте агентства "CNN" рассказывает об этой европейской инициативе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Европейская комиссия выступила в среду, 4 августа, с заявлением о том, что она хочет потребовать, чтобы автомобильная промышленность сократила средние выбросы от новых автомобилей на 55% к 2030 году. Дальнейшее сокращение до 100% к 2035 году фактически означает, что все новые автомобили, зарегистрированные с этого года, должны быть транспортными средствами с нулевыми выбросами.

Новая цель 2030 года станет значительным скачком по сравнению с текущей целью ЕС по сокращению выбросов от новых автомобилей на 37,5%, которая была поставлена только в декабре 2018 года.

Предлагаемые изменения правил являются частью гораздо более крупного пакета, направленного на продвижение Европейского Союза к цели по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Европа хочет стать первым континентом, который будет климатически нейтральным к 2050 году.

"Экономия ископаемого топлива достигла своих пределов. Мы хотим оставить следующему поколению здоровую планету, а также хорошие рабочие места и рост, который не вредит нашей природе", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.

Комиссия заявила, что для облегчения перехода на электромобили потребует от 27 стран-членов ЕС расширения возможностей для зарядки транспортных средств. Пункты зарядки будут установлены через каждые 60 километров (37,3 мили) на основных автомагистралях, а минимальная ставка налога на бензин и дизельное топливо будет повышена.

"Это поворотный момент для автомобильной промышленности и хорошие новости для водителей", - сказал Уильям Тодтс, исполнительный директор лоббистской группы "Transport & Environment". "Новые правила ЕС сделают электромобили более демократичными и дадут серьезный импульс развитию технологий зарядки".

Автомобильная промышленность играет жизненно важную роль в экономике Европы, составляя 7% валового внутреннего продукта и обеспечивая 14,6 млн рабочих мест в регионе. Но транспорт - единственный сектор, в котором выбросы парниковых газов растут, а на автотранспортные средства приходилось 21% выбросов CO2 в 2017 году.

Автопроизводители уже видели предупреждение, и многие из них в последние месяцы объявили об амбициозных планах по увеличению производства электромобилей. Инвесторы наградили самые смелые компании повышением стоимости их акций.

"Volkswagen" (VLKAF), владеющий такими брендами, как "Audi" и "Porsche", заявил во вторник, что хочет, чтобы к 2030 году электромобили составляли 50% его продаж. К 2040 году крупнейший производитель автомобилей в Европе планирует продавать на своих основных рынках, которые включают США и Китай, только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

"Ford" (F) объявил о планах продавать в Европе только электрические легковые автомобили к 2030 году. "Renault" (RNLSY), "Volvo" (VOLAF), "BMW" (BMWYY) и "Daimler", владелец "Mercedes-Benz" (DDAIF) определили свои собственные программы по увеличению производства чистых автомобилей.

Тем не менее, многим автопроизводителям необходимо будет ускорить выполнение своих планов по достижению целей ЕС, которые являются одними из самых стремительных в мире. Чтобы сбалансировать выбросы, генерируемые в 2030 году автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, включая гибриды, автопроизводителям необходимо будет продавать большое количество электромобилей.

"Эти цели не должны стать неожиданностью для автопроизводителей, хотя они явно требуют ускоренного перехода к аккумуляторным электромобилям с течением времени", - написали аналитики "Barclays" в недавней исследовательской заметке.

Темпы изменений, требуемых регулирующими органами, имеют значение для автопроизводителей, поскольку они планируют использовать прибыль от продаж бензиновых и дизельных автомобилей для финансирования исследований и разработок электромобилей.

Финансовый директор "Volkswagen" Арно Антлитц заявил во вторник, что бизнес по производству двигателей внутреннего сгорания "поможет генерировать прибыль и денежные потоки", необходимые для оплаты инвестиций в программное обеспечение, автономное вождение и производственные платформы для электромобилей. "Volkswagen" выделил 73 млрд евро (86 млрд долларов) до 2025 года на развитие технологий.

Могут пройти годы, прежде чем правила ЕС вступят в силу. План должен быть прочитан, дополнен и утвержден законодателями в парламенте ЕС и Совете ЕС, форуме, на котором избранные лидеры каждого государства-члена обсуждают такие вопросы.

В прошлом году Великобритания объявила, что запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, начиная с 2030 года, а продажи некоторых новых гибридов продолжатся до 2035 года.

Тем не менее, время имеет существенное значение. Уильям Тодтс, исполнительный директор лоббистской группы "Transport & Environment", сказал, что автопроизводители должны действовать быстро, чтобы помочь решить климатический кризис.

"Проблема в том, что автопроизводителям только нужно будет начать продавать эти экологически чистые автомобили в 2030 году. Наша планета не может позволить себе еще девять лет громких разговоров, но мало действий со стороны автомобильной промышленности", - сказал он.

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