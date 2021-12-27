Укр

Авиаперевозчик о заправке самолетов в Украине и странах ЕС: "Каждая тонна топлива выходит дороже на 100 евро"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Высокий акциз на топливо влияет на стоимость авиабилетов Новость обновлена 27 декабря 2021, 09:49
Высокий акциз на топливо влияет на стоимость авиабилетов

Перелеты внутри страны не могут набрать популярности из-за относительной дороговизны билетов

В Украине отсутствует монополия на топливном рынке, что позволяет авиаперевозчикам не беспокоиться о вероятном дефиците керосина для авиационного транспорта. Однако топливо все равно оказывается дороже, чем в Европе, из-за высокого акциза.

Такими наблюдениями с "Телеграфом" поделился СЕО SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

По его словам, никакие сложности в отношениях с РФ или Беларусью не смогут повлиять на функционирования авиационного транспорта Украины. Впрочем, стоимость топлива оставляет желать лучшего — за тонну керосина для самолета в Европе можно заплатить на 100 евро меньше.

Если же сравнивать украинские цены на топливо в регионах, то они и вовсе превышают западные на все 200 евро. Именно поэтому, признается Сероухов, многие авиаперевозчики по возможности пытаются заправляться именно в иностранных аэропортах.

Также специалист отметил, что стоимость топлива напрямую связано с ценой билетов на рейсы. Из-за высокого акциза в Украине не настолько популярны перелеты внутри страны — ведь не у всех находятся деньги для оплаты путешествия самолетом.

"Мы, к сожалению, пока ни разу не смогли найти аргументы, кроме социального, в пользу полетов внутри страны — рейсы за пределы Украины для компании выгоднее", — честно объясняет Дмитрий Сероухов.

Также ему не нравится, что вся оплата акцизов лишь в теории уходит на улучшение авиаотрасли внутри страны. На деле же, хоть правительство и отчитывается о вкладывании этих денег в реконструкцию отдельных аэропортов, подтвердить такое капиталовложение сами авиакомпании не могут.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в SkyUp Airlines предпочитают использовать самолеты иностранного, а не отечественного производителя.

Теги:
#Украина #Топливо #Авиакомпания #Дефицит #SkyUp #SkyUp Airlines
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