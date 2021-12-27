Авиаперевозчик о заправке самолетов в Украине и странах ЕС: "Каждая тонна топлива выходит дороже на 100 евро"
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Перелеты внутри страны не могут набрать популярности из-за относительной дороговизны билетов
В Украине отсутствует монополия на топливном рынке, что позволяет авиаперевозчикам не беспокоиться о вероятном дефиците керосина для авиационного транспорта. Однако топливо все равно оказывается дороже, чем в Европе, из-за высокого акциза.
Такими наблюдениями с "Телеграфом" поделился СЕО SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.
По его словам, никакие сложности в отношениях с РФ или Беларусью не смогут повлиять на функционирования авиационного транспорта Украины. Впрочем, стоимость топлива оставляет желать лучшего — за тонну керосина для самолета в Европе можно заплатить на 100 евро меньше.
Если же сравнивать украинские цены на топливо в регионах, то они и вовсе превышают западные на все 200 евро. Именно поэтому, признается Сероухов, многие авиаперевозчики по возможности пытаются заправляться именно в иностранных аэропортах.
Также специалист отметил, что стоимость топлива напрямую связано с ценой билетов на рейсы. Из-за высокого акциза в Украине не настолько популярны перелеты внутри страны — ведь не у всех находятся деньги для оплаты путешествия самолетом.
"Мы, к сожалению, пока ни разу не смогли найти аргументы, кроме социального, в пользу полетов внутри страны — рейсы за пределы Украины для компании выгоднее", — честно объясняет Дмитрий Сероухов.
Также ему не нравится, что вся оплата акцизов лишь в теории уходит на улучшение авиаотрасли внутри страны. На деле же, хоть правительство и отчитывается о вкладывании этих денег в реконструкцию отдельных аэропортов, подтвердить такое капиталовложение сами авиакомпании не могут.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в SkyUp Airlines предпочитают использовать самолеты иностранного, а не отечественного производителя.
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