Авіаперевізник про заправку літаків в Україні та країнах ЄС: "Кожна тонна палива виходить дорожче на 100 євро"

Перельоти всередині країни не можуть набрати популярності через відносну дорожнечу квитків

В Україні відсутня монополія на паливному ринку, що дозволяє авіаперевізникам не турбуватися про ймовірний дефіцит гасу для авіаційного транспорту. Проте паливо все одно виявляється дорожчим, ніж у Європі, через високий акциз.

Такими спостереженнями із "Телеграфом" поділився СЕО SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

За його словами, жодні складнощі у відносинах із РФ чи Білоруссю не зможуть вплинути на функціонування авіаційного транспорту України. Втім, вартість палива бажає найкращого — за тонну гасу для літака в Європі можна заплатити на 100 євро менше.

Якщо ж порівнювати українські ціни на паливо в регіонах, то вони взагалі перевищують західні на всі 200 євро. Саме тому, зізнається Сєроухов, більшість авіаперевізників зо можливості намагаються заправлятися саме в іноземних аеропортах.

Також фахівець зазначив, що вартість палива безпосередньо пов’язана з ціною квитків на рейси. Через високий акциз в Україні не настільки популярні перельоти всередині країни — адже не всі мають гроші для оплати подорожі літаком.

"Ми, на жаль, поки що жодного разу не змогли знайти аргументи, крім соціального, на користь польотів усередині країни — рейси за межі України для компанії вигідніші", — чесно пояснює Дмитро Сєроухов.

Також йому не подобається, що вся оплата акцизів лише теоретично йде на поліпшення авіагалузі всередині країни. Насправді ж, хоч уряд і звітує про вкладання цих грошей у реконструкцію окремих аеропортів, підтвердити таке капіталовкладення самі авіакомпанії не можуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в SkyUp Airlines вважають за краще використовувати літаки іноземного, а не вітчизняного виробника.