"Закуска на черный день": общежитие ведущего университета в Днепре кишит тараканами (видео)
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Нашествие тараканов зафиксировали на видео
В общежитии одного из учебных заведений города Днепра студенты в шоке от ужасных условий проживания. В частности, это касается помещения кухни, которое буквально кишит тараканами.
Видео "потрясных" условий, в которых вынуждены проживать студенты Днепровской политехники, обнародовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр", отметив, что такое зрелище аппетита явно не добавляет.
В комментариях под публикацией пользователи сети отмечают, что такая ситуация в указанном общежитии является нормой и для проживающих там уже давно не новость. Студенты вынуждены мириться с таким неприятным соседством, ведь руководство заведения никаких действий по борьбе с насекомыми не предпринимает.
Некоторые также подчеркивают, что молодежь сама виновата в распространении тараканов в общежитии, ведь систематически разводят там грязь, а эти насекомые никогда не придут туда, где чисто.
Также большинство добавляет, что, будь желание, студенты могли бы и сами найти пару сотен гривен, чтобы потравить насекомых, а так просто оставляют себе "закуску на черный день".
Ранее "Телеграф" сообщал, как один из украинских общежитий попал в скандал из-за камеры видеонаблюдения, которую обнаружили в женской душевой. Инцидент произошел в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, где студент случайно нашел камеру в ванной комнате.
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