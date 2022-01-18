"Закуска на чорний день": гуртожиток провідного університету у Дніпрі кишить тарганами (відео)

Нашестя тарганів зафіксували на відео

У гуртожитку одного з навчальних закладів міста Дніпра студенти шоковані жахливими умовами проживання. Зокрема це стосується приміщення кухні, яке буквально кишить тарганами.

Відео "потрясних" умов, у яких вимушені проживати студенти Дніпровської політехніки, оприлюднили у Telegram-каналі "Х**вый Днепр"., зазначивши, що таке видовище апетиту явно не додає.

Гуртожиток кішить тарганами

У коментарях під публікацією користувачі мережі зазначають, що така ситуація у вказаному гуртожитку є нормою і для тих, хто там проживає, вже давно не новина. Студенти вимушені миритися з таким неприємним сусідством, адже керівництво закладу ніяких дій для боротьби із комахами не робить.

Дехто також наголошує, що молодь сама винна у поширенні тарганів у гуртожитку, адже систематично розводять там бруд, а ці комахи ніколи не прийдуть туди, де чисто.

Також більшість додає, що, якби було бажання, студенти могли б і самі знайти пару сотень гривень, аби потруїти комах, а так просто залишають собі "закуску на чорний день".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як один з українських гуртожитків потрапив у скандал через камеру відеоспостереження, яку виявили у жіночій душовій. Інцидент трапився у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, де студента випадково знайшла камеру у ванній кімнаті.