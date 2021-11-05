Прихована зйомка у душі гуртожитку КПІ: подробиці скандалу

Студент, який ймовірно встановив відеоспостереження, виїхав із гуртожитку

В гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського студентка виявила в душі приховану камеру. Як довго тривала інтимна зйомка дівчат без їхньої згоди – з’ясовує поліція.

Про подробиці скандалу та покарання, що загрожує "оператору", "Телеграфу" розповів директор студмістечка Олександр Іщенко.

Так, п’ятиповерховий гуртожиток, що знаходиться за адресою вулиця Металістів, 3, має коридорний тип планування і душову кімнату на першому поверсі. Там у минулий четвер, 28 жовтня, одна зі студенток і помітила відеопристрій. Дівчина звернулася до керівництва гуртожитку, на місце викликали департамент безпеки вишу і Національну поліцію – в ситуації, що склалася, розбиралися до глибокої ночі.

Гуртожиток №7 КПІ. Фото: google.com/maps

"Насамперед хочу сказати, що те, що відбулося у сьомому гуртожитку – це великий шок для нас. Бо ніколи за всі роки в наших гуртожитках такого не було. Це перший такий інцидент", — розповів Іщенко.

За його словами, камера могла перебувати в душі близько доби, але точну інформацію з’ясовують правоохоронці. Ймовірного "оператора" – студента другого курсу – впізнали швидко, бо він потрапив на запис при встановленні камери. Наступного ж ранку він виїхав із гуртожитку.

На сьогодні цей студент не проживає у гуртожитку, хоча й офіційно не виселявся. Для порушника історія з інтимною зйомкою може закінчитися не тільки тим, що його виженуть із гуртожитку, а й відрахують з вишу.

"Національна поліція веде слідчі дії, ми чекаємо результатів. Зауважу, що в нашому університеті діє кодекс честі, який мають дотримуватися як співробітники, так і студенти. Якщо все підтвердиться, то будемо приймати рішення про відрахування цього студента", — заявив Іщенко.

В Telegram-каналі "Студгородок КПІ" з’явилася інформація, що комендантка гуртожитку намагалася знецінювати проблему.

"Порівнює зйомку у душовій із палінням; стверджує, що студентки більш цікавляться матеріальною компенсацією, ніж справедливим розглядом справи", — йдеться у повідомленні.

Натомість Іщенко зауважує, що комендантка вчасно відреагувала на інцидент і точно не відмовляла дівчат писати заяву.

"Вона намагалася утримуватися, бо студенти в соціальних мережах озвучували різні думки, і багато хто писав, що треба дуже жорстоко карати. Ми підтримуємо те, що порушник має понести покарання відповідно до законів, але ж треба дочекатися висновків слідчих органів. Ми не можемо застосовувати дисциплінарні чи адміністративні заходи до когось, допоки факт не буде доведено компетентними органами. Просимо зберігати спокій. Все буде зроблено чітко за законом", — запевнив директор студмістечка.

У коментарі "Дзеркалу тижня" комендантка гуртожитку Лариса Гуровська розповіла, що нічого не казала про тиск на ймовірного порушника, матеріальну вигоду чи порівняння з курінням. Однак жінка побоюється, що через розголос студенти можуть влаштувати "самосуд" над студентом, який влаштував приховану зйомку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти НАУ показали вражаючі фото розрухи у гуртожитках.