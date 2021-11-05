Скрытая съемка в душе общежития КПИ: подробности скандала

Студент, предположительно установивший видеонаблюдение, выехал из общежития

В общежитии №7 Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского студентка обнаружила в душе скрытую камеру. Как долго продолжалась интимная съемка девушек без их согласия – выясняет полиция.

О подробностях скандала и наказании, которое грозит "оператору", "Телеграфу" рассказал директор студгородка Александр Ищенко.

Так, пятиэтажное общежитие, расположенное по адресу улица Металлистов, 3, имеет коридорный тип планировки и душевую комнату на первом этаже. Там в минувший четверг, 28 октября, одна из студенток и заметила видеоустройство. Девушка обратилась к руководству общежития, на место вызвали департамент безопасности вуза и Национальную полицию – в сложившейся ситуации разбирались до глубокой ночи.

Общежитие №7 КПИ. Фото: google.com/maps

"Прежде всего, хочу сказать, что то, что произошло в седьмом общежитии – это большой шок для нас. Потому что никогда за все годы в наших общежитиях такого не было. Это первый такой инцидент", — рассказал Ищенко.

По его словам, камера могла находиться в душе около суток, но точную информацию выясняют правоохранители. Вероятного "оператора" – студента второго курса – узнали быстро, потому что он попал на запись при установке камеры. На следующее утро он выехал из общежития.

Сегодня этот студент не проживает в общежитии, хотя и официально не выселялся. Для нарушителя история с интимной съемкой может закончиться не только тем, что его выгонят из общежития, но и отчислят из вуза.

"Национальная полиция ведет следственные действия, мы ждем результатов. Замечу, что в нашем университете действует кодекс чести, который должны соблюдать как сотрудники, так и студенты. Если все подтвердится, то будем принимать решение об отчислении этого студента", — заявил Ищенко.

В Telegram-канале "Студгородок КПИ" появилась информация, что комендантка общежития пыталась обесценивать проблему.

"Сравнивает съемку в душевой с курением; утверждает, что студентки больше интересуются материальной компенсацией, чем справедливым рассмотрением дела", — говорится в сообщении.

В то же время Ищенко отмечает, что комендантка вовремя отреагировала на инцидент и точно не отговаривала девушек писать заявление.

"Она пыталась воздержаться, потому что студенты в социальных сетях озвучивали разные мнения, и многие писали, что нужно очень жестоко наказывать. Мы поддерживаем то, что нарушитель должен понести наказание в соответствии с законами, но надо дождаться выводов следственных органов. Мы не можем применять. дисциплинарные или административные меры к кому-то, пока факт не будет доказан компетентными органами. Просим сохранять спокойствие. Все будет сделано четко по закону", — заверил директор студгородка.

В комментарии "Зеркалу недели" комендантка общежития Лариса Гуровская рассказала, что ничего не говорила о давлении на предполагаемого нарушителя, материальной выгоде или сравнении с курением. Однако женщина опасается, что из-за огласки студенты могут устроить "самосуд" над студентом, обустроившим скрытую съемку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что студенты НАУ показали впечатляющие фото разрухи в общежитиях.