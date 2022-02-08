Украина и Польша выходят из продолжительного транспортного кризиса - Мининфраструктуры

Укрзализныця уже с 10 февраля 2022 года сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу

Польша впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков.

Об этом проинформировало Министерство инфраструктуры Украины. Наработка договоренности стала возможной после встречи министра инфраструктуры Александра Кубракова и его коллег с польской стороной.

"После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень президентов двух стран. Наконец, совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из продолжительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", – сообщил Кубраков.

Между тем, Укрзализныця с 10 февраля 2022 года сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

В Министерстве подчеркнули, что такие договоренности позволили перейти к обсуждению других тем. В частности, по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой.

Конкретнее, речь идет об интеграции украинской транспортной сети в европейскую, а именно – о необходимости строительства евроколеи Киев – Варшава. Этот проект предусмотрен программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и должен объединить две европейские столицы скоростным транспортом. Время в пути будет занимать до 4 часов.

В планах также новые автобаны, ведущие к западной границе: речь идет о строительстве первой концессионной дороги Краковец — Львов — Броды — Ровно, а также о масштабном обновлении дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин с повышением ее до I-a категории.

Предусмотрена и реконструкция участка Мальховице – Нижанковичи на украинско-польской границе (линия 102) – этот трансграничный участок не эксплуатируется с 1995 года. А он тем временем имеет важное значение для соединения двух польских регионов.

Также есть необходимость и в модернизации международных автомобильных пунктов пропуска — этот проект будет реализован в рамках программы "Большая стройка". В частности, в фокусе – модернизация ключевого украино-польского пункта пропуска в Ягодине.

Как отмечал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава государства поставил задачу обновить не только подвижной состав поездов, но и глобально всю УЗ.