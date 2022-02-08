Україна і Польща виходять з тривалої транспортної кризи – Мінінфраструктури

Укрзалізниця вже з 10 лютого 2022 року зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі

Польща вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників.

Про це проінформувало Міністерство інфраструктури України. Напрацювання домовленості стало можливим після зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова та його колег із польською стороною.

"Після кількох етапів складних перемовин нам вдалось вивести транзитні проблеми, які виникли між Польщею та Україною, на рівень президентів двох країн. Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої траспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", – повідомив Кубраков.

Тим часом Укрзалізниця з 10 лютого 2022 року зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

У Міністерстві наголосили, що такі домовленості дозволили перейти до обговорення інших тем. Зокрема, щодо реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою.

Конкретніше мова йде про інтеграцію української транспортної мережі в європейську, а саме – про потребу будівництва євроколії Київ – Варшава. Цей проєкт передбачений програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і має об’єднати дві європейські столиці швидкісним транспортом. Час у дорозі займатиме до 4 годин.

У планах також – нові автобани до західного кордону: йдеться про будівництво першої концесійної дороги Краківець — Львів — Броди — Рівне, а також про масштабне оновлення дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин з її підвищенням до I-a категорії.

Передбачена і реконструкція ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні (лінія 102) — ця кроскордонна ділянка не експлуатується з 1995 року. А вона, тим часом, має важливе значення для сполучення двох польських регіонів.

Також є потреба і у модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску — цей проєкт також буде реалізований у межах програми "Велике будівництво". Зокрема, у фокусі — модернізація ключового україно-польського пункту пропуску в Ягодині.

Як зазначав раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, глава держави поставив завдання оновити не тільки рухомий склад потягів, а й глобально всю УЗ.