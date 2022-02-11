Владельцев элитных автомобилей хотят штрафовать по-новому: цена нарушения может вырасти в 10 раз

Законопроект также дает определение того, что такое "элитный автомобиль".

Представители политсилы "Слуга народа" предложили существенно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев элитных автомобилей.

Об этом говорится в тексте законопроекта №7026, который доступен для ознакомления на сайте Верховной Рады.

Среди прочего указанный документ вводит законодательное определение того, что является "элитным автомобилем". Так по убеждению авторов законопроекта к таковым относятся те легковушки, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат в Украине, что по состоянию на 2022 год составляет около 2,4 миллиона гривен (или 85 тысяч долларов США).

Если проект закона примут в украинском парламенте, то владельцы таких автомобилей будут обязаны выплачивать штрафы в двойном размере, если совершено нарушение уголовной статьи. Если же речь идет о нарушении административной статьи, то штрафы для них предлагают увеличить в десять раз.

Например, к уголовным нарушениям в Украине относятся замена, уничтожение или подделка номеров узлов и агрегатов, а к административным — езда без пристегнутого ремня безопасности, проезд на красный свет, превышение скорости и другое.

Как сообщалось ранее, в Украину осенью 2022 года будет возвращен обязательный техосмотр, который уже успел переполошить множество водителей. И хоть многие детали в настоящее время остаются неизвестными, уже понятно, что именно стоит проверить заранее, чтобы потом не остаться без колес.