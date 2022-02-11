Укр

Владельцев элитных автомобилей хотят штрафовать по-новому: цена нарушения может вырасти в 10 раз

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Слуги" хотят увеличить штрафы для владельцев дорогих авто
"Слуги" хотят увеличить штрафы для владельцев дорогих авто

Законопроект также дает определение того, что такое "элитный автомобиль".

Представители политсилы "Слуга народа" предложили существенно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев элитных автомобилей.

Об этом говорится в тексте законопроекта №7026, который доступен для ознакомления на сайте Верховной Рады.

Среди прочего указанный документ вводит законодательное определение того, что является "элитным автомобилем". Так по убеждению авторов законопроекта к таковым относятся те легковушки, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат в Украине, что по состоянию на 2022 год составляет около 2,4 миллиона гривен (или 85 тысяч долларов США).

Если проект закона примут в украинском парламенте, то владельцы таких автомобилей будут обязаны выплачивать штрафы в двойном размере, если совершено нарушение уголовной статьи. Если же речь идет о нарушении административной статьи, то штрафы для них предлагают увеличить в десять раз.

Например, к уголовным нарушениям в Украине относятся замена, уничтожение или подделка номеров узлов и агрегатов, а к административным — езда без пристегнутого ремня безопасности, проезд на красный свет, превышение скорости и другое.

Как сообщалось ранее, в Украину осенью 2022 года будет возвращен обязательный техосмотр, который уже успел переполошить множество водителей. И хоть многие детали в настоящее время остаются неизвестными, уже понятно, что именно стоит проверить заранее, чтобы потом не остаться без колес.

Теги:
#Верховная Рада #Автомобили #Штрафы
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