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Власників елітних автомобілів хочуть штрафувати по-новому: ціна порушення може зрости вдесятеро

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Слуги" хочуть збільшити штрафи для власників дорогих авто
"Слуги" хочуть збільшити штрафи для власників дорогих авто

Законопроєкт також дає визначення того, що таке "елітний автомобіль".

Представники політсили "Слуга народу" запропонували суттєво підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху для власників елітних автомобілів.

Про це йдеться в тексті законопроєкту №7026, який є доступним для ознайомлення на сайті Верховної Ради.

Серед іншого зазначений документ запроваджує законодавче визначення того, що є "елітним автомобілем". Так, на переконання авторів законопроєкту, до таких відносяться ті легковики, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат в Україні, що станом на 2022 рік становить близько 2,4 мільйона гривень (або 85 тисяч доларів США).

Якщо проєкт закону ухвалять в українському парламенті, то власники таких автомобілів будуть зобов’язані виплачувати штрафи у подвійному розмірі, якщо порушено кримінальну статтю. Якщо йдеться про порушення адміністративної статті, то штрафи для них пропонують збільшити вдесятеро.

Наприклад, до кримінальних порушень в Україні відносяться заміна, знищення або підробка номерів вузлів та агрегатів, а до адміністративних – їзда без пристебнутого ременя безпеки, проїзд на червоне світло, перевищення швидкості та інше.

Як повідомлялося раніше, в Україну восени 2022 року буде повернено обов’язковий техогляд, який уже встиг сполохати безліч водіїв. І хоча багато деталей нині залишаються невідомими, вже зрозуміло, що саме варто перевірити заздалегідь, щоб потім не залишитися без коліс.

Теги:
#Верховна Рада #Автомобілі #Штрафи
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