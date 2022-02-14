Топ-5 лучших автомобилей для дачника на любой вкус и кошелек (фото)
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Эти варианты автомобилей хороши еще и своей проходимостью.
Далеко не каждый автомобиль подойдет для жизни за городом, поскольку очень часто в селах есть проблемы с дорожным покрытием. Да и жалко убивать легковой транспорт на перевозку всякого рода грузов и езду по бездорожью. В таких случаях на помощь приходят "хозяйственные" автомобили.
"Телеграф" собрал топ-5 вариантов автомобилей для дачи по советам порталов Aggeek и Avtocod.
Lada 4x4 ("Нива")
Этот автомобиль хорошо известен на постсоветском пространстве своей проходимостью и функциональностью. Он легко может составить конкуренцию внедорожникам Land Rover и Range Rover 80-х годов и идеально подойдет для езды по бездорожью.
Цена: средняя цена подержанного внедорожника колеблется в пределах 5000$
Ford Transit
Этот автомобиль по праву называют универсальным курьером. У него большая грузоподъемность и хорошая максимальная скорость. Подобный фургон отлично подходит для перевозки чего угодно — будь то овощи с грядки, или мебель для дачи.
Цена: более старые модели (2008 года) обойдутся примерно в 9 000-10 000$, если смотреть модели более свежие (от 2016 и дальше) — цена стартует от 14 500$.
Chevrolet Niva I
Этот внедорожник отлично подходит как для езды по городу, так и для хозяйственных нужд за его пределами. У Chevrolet Niva удобный багажник и довольно комфортный салон.
Цена: автомобили 2006-2008 годов выпуска можно приобрести по цене в пределах от 4000$ до 6000$.
Nissan Terrano II
Этот внедорожник создан для плохих дорог и перевозки груза. Объем багажника начинается со 115 литров, а в максимальной комплектации доходит до 335 литров.
Цена: стоимость автомобиля колеблется в пределах от 5000$ до 8000$ в зависимости от состояния.
Toyota Hilux
Один из самых известных пикапов мира, который показал себя как хороший внедорожник и может проходить преграды на ровне с Land Rover Discovery. У этого автомобиля большой кузов, поэтому он отлично подойдет перевозки грузов. Из-за того, что машина популярна, запчасти относительно дешевые.
Цена: стоимость пикапа колеблется от 13000$ до 20000$ и выше — все зависит от состояния и года выпуска автомобиля.
Ранее "Телеграф" публиковал список самых популярных в Украине авто "гольф-класса" по цене до $6000.
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