Топ-5 найкращих автомобілів для дачника на будь-який смак та гаманець (фото)

Ці варіанти автомобілів хороші ще й своєю прохідністю.

Далеко не кожен автомобіль підійде для життя за містом, оскільки дуже часто у селах є проблеми із дорожнім покриттям. Та й шкода вбивати легковий транспорт на перевезення всякого роду вантажів та їзду бездоріжжям. У таких випадках на допомогу приходять "господарські" автомобілі.

"Телеграф" зібрав топ-5 варіантів автомобілів для дачі за порадами порталів Aggeek та Avtocod.

Lada 4x4 ("Нива")

Цей автомобіль добре відомий на пострадянському просторі своєю прохідністю та функціональністю. Він легко може скласти конкуренцію позашляховикам Land Rover та Range Rover 80-х років і ідеально підійде для їзди бездоріжжям.

Ціна: середня ціна вживаного позашляховика коливається в межах 5000$

Lada 4x4 ("Нива")

Ford Transit

Цей автомобіль називають універсальним кур’єром. У нього велика вантажопідйомність та хороша максимальна швидкість. Подібний фургон відмінно підходить для перевезення будь-чого — чи то овочі з грядки, чи меблі для дачі.

Ціна: старіші моделі (2008 року) обійдуться приблизно в 9 000 — 10 000 $, якщо дивитися моделі свіжіші (від 2016 і далі) — ціна стартує від 14 500 $.

Ford Transit

Chevrolet Niva I

Цей позашляховик відмінно підходить як для їзди містом, так і для господарських потреб за його межами. У Chevrolet Niva зручний багажник та досить комфортний салон.

Ціна: вживані автомобілі 2006-2008 років випуску можна придбати за ціною в межах від 4000$ до 6000$.

Chevrolet Niva

Nissan Terrano II

Цей позашляховик створений для поганих доріг та перевезення вантажу. Об’єм багажника починається зі 115 літрів, а в максимальній комплектації доходить до 335 літрів.

Ціна: вартість автомобіля коливається в межах від 5000$ до 8000$ в залежності від стану.

Nissan Terrano

Toyota Hilux

Один із найвідоміших пікапів світу, який показав себе як хороший позашляховик, який може проходити перешкоди на рівні з Land Rover Discovery. Цей автомобіль має великий кузов, тому він відмінно підійде перевезення вантажів. Через те, що машина популярна, запчастини відносно дешеві.

Ціна: вартість пікапа коливається від 13 000$ до 20 000$ і вище — все залежить від стану та року випуску автомобіля.

Toyota Hilux

Раніше "Телеграф" публікував список найпопулярніших в Україні авто "гольф-класу" за ціною до 6000 доларів.