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Красиво та недорого: 9 найпопулярніших в Україні авто "гольф-класу" за ціною до $6000

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Автомобілі цього класу є наймасовішими представниками українського вторинного ринку.

Багато українців, які задумалися про вибір автомобіля, звертають увагу на легковики так званого "гольф-класу". Не дивно, адже ці легковики добре підходять для міських умов.

На AUTO.RIA оприлюднили список найбільш доступних у цьому класі автомобілів, купити які можна за ціною, нижчою за 6 тисяч доларів США (168 тисяч гривень).

Хоча цей сегмент за європейською класифікацією називається "C класом", але його альтернативна назва залишається популярною, оскільки дає можливість зрозуміти про що йдеться навіть людям, далеким від автомобільної тематики.

Власне сама назва "гольф-клас" пішла від автомобіля Volkswagen Golf, але до нього належить велика низка моделей інших автовиробників. В цілому, вони більше ніж "сіті-кари" (на зразок Matiz) і автомобілі B-класу (на зразок Chevrolet Aveo), але поступаються в розмірах сімейним автомобілям D-класу.

Volkswagen Golf ($5800)

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Renault Megane ($5400)

Renault Megane
Renault Megane

Opel Astra ($5300)

Opel Astra
Opel Astra

Ford Focus ($5400)

Ford Focus
Ford Focus

Chevrolet Lacetti/Nubira ($5100)

Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

Peugeot 307 ($4900)

Peugeot 307
Peugeot 307

Volkswagen Jetta/Bora ($5800)

Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

KIA Cerato ( $5500)

KIA Cerato
KIA Cerato

Nissan Almera ($4800)

Nissan Almera
Nissan Almera

Якщо ж ви шукайте дрібніші автомобілі, які найкраще підійдуть для міста, не вимагатимуть багато палива і будуть зручні в парковці, то вам варто звернути увагу на список за цим посиланням.

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#Автомобілі
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