Рус

Максимум економії: топ-6 доступних легковиків з низькою витратою палива

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Які транспортні засоби краще вибрати любителям економії
Які транспортні засоби краще вибрати любителям економії

Найпопулярніші економічні авто в ціні від 75 тисяч гривень

Багатьох цікавить, яке дешеве авто можна купити для їзди по місту, проте краще одразу вибирати транспортний засіб, який буде не лише бюджетним, а й витрачатиме мало бензину.

На AUTO.RIA опублікували список із шести одночасно і доступних, і економічних автомобілів.

Ford Fiesta. Цей автомобіль витрачає лише 4,2 літри палива на 100 кілометрів, при цьому добре виглядає і його можна купити за ціною від 105 тисяч гривень.

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Smart Fortwo. Ідеальний варіант для міста, оскільки споживає всього 2,85 літрів палива на 100 км, ще й не приносить проблем із парковкою, — таку малечу дуже легко прилаштувати на вулицях. А купити його можна за ціною від 75 тисяч гривень.

Smart Fortwo
Smart Fortwo

Skoda Fabia. Така машина обійдеться вже у суму від 183 тисячі гривень, проте при 88 кінських силах вона витрачає 4,7 літрів на 100 км.

Skoda Fabia
Skoda Fabia

Renault Logan. Такі автомобілі в Україні можна придбати щонайменше за 194 тисячі гривень, і витрачають вони 4,5 літрів за 100 км.

Renault Logan
Renault Logan

Peugeot 208 і Volkswagen Polo обійдуться в суму від 250 тисяч гривень, проте це машини вище класу, і витрачають всього 3,8 і 3,4 літра на 100 км відповідно.

Peugeot 208
Peugeot 208
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував, які б/у автомобілі зараз найпопулярніші в Україні.

Теги:
#Бензин #Автомобілі #Авто
Народний синоптик обіцяє теплу весняну погоду в квітні
Україна
Які погодні сюрпризи готує весна: народний синоптик озвучив прогноз для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Народний синоптик обіцяє теплу весняну погоду в квітні
Які погодні сюрпризи готує весна: народний синоптик озвучив прогноз для України
Дата публікації
Категорія
Олександр Ярославський
У мережі знайшли відео, як Ярославський ганяв містом на високій швидкості
Дата публікації
Категорія
Денис Пушилін
Ватажок бойовиків на Донбасі спробував скопіювати Яценюка і насмішив мережу
Дата публікації
Категорія
Прагнення Путіна за всяку ціну утримати окупований Крим не подобається російській "еліті"
У Росії зрозуміли, що не утримають Крим: чим небезпечний страх Путіна перед Україною
Дата публікації
Категорія
Збірна ОКР з хокею
Данія 0:1 Росія: онлайн-трансляція хокею на Олімпіаді-2022