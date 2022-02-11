Максимум економії: топ-6 доступних легковиків з низькою витратою палива

Найпопулярніші економічні авто в ціні від 75 тисяч гривень

Багатьох цікавить, яке дешеве авто можна купити для їзди по місту, проте краще одразу вибирати транспортний засіб, який буде не лише бюджетним, а й витрачатиме мало бензину.

На AUTO.RIA опублікували список із шести одночасно і доступних, і економічних автомобілів.

Ford Fiesta. Цей автомобіль витрачає лише 4,2 літри палива на 100 кілометрів, при цьому добре виглядає і його можна купити за ціною від 105 тисяч гривень.

Ford Fiesta

Smart Fortwo. Ідеальний варіант для міста, оскільки споживає всього 2,85 літрів палива на 100 км, ще й не приносить проблем із парковкою, — таку малечу дуже легко прилаштувати на вулицях. А купити його можна за ціною від 75 тисяч гривень.

Smart Fortwo

Skoda Fabia. Така машина обійдеться вже у суму від 183 тисячі гривень, проте при 88 кінських силах вона витрачає 4,7 літрів на 100 км.

Skoda Fabia

Renault Logan. Такі автомобілі в Україні можна придбати щонайменше за 194 тисячі гривень, і витрачають вони 4,5 літрів за 100 км.

Renault Logan

Peugeot 208 і Volkswagen Polo обійдуться в суму від 250 тисяч гривень, проте це машини вище класу, і витрачають всього 3,8 і 3,4 літра на 100 км відповідно.

Peugeot 208

Volkswagen Polo

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував, які б/у автомобілі зараз найпопулярніші в Україні.