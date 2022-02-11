Максимум экономии: топ-6 доступных легковушек с низким расходом топлива

Самые популярные экономичные авто в цене от 75 тысяч гривен

Многих интересует, какое дешевое авто можно купить для езды по городу, однако лучше сразу выбирать транспортное средство, которое будет не только бюджетным, но и будет тратить мало бензина.

На AUTO.RIA опубликовали список из шести одновременно и доступных, и экономичных автомобилей.

Ford Fiesta. Этот автомобиль тратит всего 4,2 литра топлива на 100 километров, при этом хорошо выглядит и его можно купить по цене от 105 тысяч гривен.

Ford Fiesta

Smart Fortwo. Идеальный вариант для города, поскольку потребляет всего 2,85 литров топлива на 100 км, еще и не приносит проблем с парковкой, — такого малыша очень легко пристроить на улицах. А купить его можно по цене от 75 тысяч гривен.

Smart Fortwo

Skoda Fabia. Такая машинка обойдется уже в сумму от 183 тысяч гривен, однако при 88 лошадиных силах она тратит 4,7 литров на 100 км.

Skoda Fabia

Renault Logan. Такие автомобили в Украине можно приобрести минимум за 194 тысячи гривен, и тратят они 4,5 литров за 100 км.

Renault Logan

Peugeot 208 и Volkswagen Polo обойдутся в сумму от 250 тысяч гривен, однако это машины повыше классом, и тратят всего 3,8 и 3,4 литра на 100 км соответственно.

Peugeot 208

Volkswagen Polo

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал, какие б/у автомобили сейчас самые популярные в Украине.