Укр

Красиво и недорого: 9 самых популярных в Украине авто "гольф-класса" по цене до $6000

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
245
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Автомобили этого класса являются наиболее массовыми представителями украинского вторичного рынка.

Многие украинцы, которые задумались о выборе автомобиля, обращают свое внимание на легковушки так называемого "гольф-класса". Не удивительно, ведь эти легковушки хорошо подходят для городских условий.

На AUTO.RIA обнародовали список наиболее доступных в этом классе автомобилей, купить которые можно по цене ниже 6 тысяч долларов США (168 тысяч гривен).

Хоть этот сегмент по европейской классификации именуется "C классом", но его альтернативное название остается популярным, поскольку дает возможность понять о чем идет речь даже людям, далеким от автомобильной тематики.

Собственно само название "гольф-класс" пошло от автомобиля Volkswagen Golf, но к нему относится большой ряд моделей других автопроизводителей. В целом, они больше чем "сити-кары"(вроде Matiz) и автомобили B-класса (вроде Chevrolet Aveo), но уступают в размерах семейным автомобилям D-класса.

Volkswagen Golf ($5800)

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Renault Megane ($5400)

Renault Megane
Renault Megane

Opel Astra ($5300)

Opel Astra
Opel Astra

Ford Focus ($5400)

Ford Focus
Ford Focus

Chevrolet Lacetti/Nubira ($5100)

Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

Peugeot 307 ($4900)

Peugeot 307
Peugeot 307

Volkswagen Jetta/Bora ($5800)

Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

KIA Cerato ( $5500)

KIA Cerato
KIA Cerato

Nissan Almera ($4800)

Nissan Almera
Nissan Almera

Если же вы ищите более мелкие автомобили, которые наилучшим образом подойдут для города, не потребуют много топлива и будут удобны в парковке, то вам стоит обратить внимание на список по этой ссылке.

Теги:
#Автомобили
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
Интервью
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Категория
Российская военная техника
На Западе запутались в датах возможного вторжения России в Украину
Дата публикации
Категория
Март местами будет напоминать зиму
Весна уже близко: народный синоптик дал прогноз погоды на март в Украине
Дата публикации
Категория
Россия все еще может пытаться получить желаемое
Украине готовят ловушку: аналитик рассказала, где и когда ждать наступления России
Дата публикации
Категория
Лыжница на Олимпиаде в Пекине
Биатлон и лыжная эстафета: прямая трансляция 8-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине