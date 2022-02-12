Красиво и недорого: 9 самых популярных в Украине авто "гольф-класса" по цене до $6000

Автомобили этого класса являются наиболее массовыми представителями украинского вторичного рынка.

Многие украинцы, которые задумались о выборе автомобиля, обращают свое внимание на легковушки так называемого "гольф-класса". Не удивительно, ведь эти легковушки хорошо подходят для городских условий.

На AUTO.RIA обнародовали список наиболее доступных в этом классе автомобилей, купить которые можно по цене ниже 6 тысяч долларов США (168 тысяч гривен).

Хоть этот сегмент по европейской классификации именуется "C классом", но его альтернативное название остается популярным, поскольку дает возможность понять о чем идет речь даже людям, далеким от автомобильной тематики.

Собственно само название "гольф-класс" пошло от автомобиля Volkswagen Golf, но к нему относится большой ряд моделей других автопроизводителей. В целом, они больше чем "сити-кары"(вроде Matiz) и автомобили B-класса (вроде Chevrolet Aveo), но уступают в размерах семейным автомобилям D-класса.

Volkswagen Golf ($5800)

Volkswagen Golf

Renault Megane ($5400)

Renault Megane

Opel Astra ($5300)

Opel Astra

Ford Focus ($5400)

Ford Focus

Chevrolet Lacetti/Nubira ($5100)

Chevrolet Lacetti

Peugeot 307 ($4900)

Peugeot 307

Volkswagen Jetta/Bora ($5800)

Volkswagen Jetta

KIA Cerato ( $5500)

KIA Cerato

Nissan Almera ($4800)

Nissan Almera

Если же вы ищите более мелкие автомобили, которые наилучшим образом подойдут для города, не потребуют много топлива и будут удобны в парковке, то вам стоит обратить внимание на список по этой ссылке.