Красиво и недорого: 9 самых популярных в Украине авто "гольф-класса" по цене до $6000
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 245
Автомобили этого класса являются наиболее массовыми представителями украинского вторичного рынка.
Многие украинцы, которые задумались о выборе автомобиля, обращают свое внимание на легковушки так называемого "гольф-класса". Не удивительно, ведь эти легковушки хорошо подходят для городских условий.
На AUTO.RIA обнародовали список наиболее доступных в этом классе автомобилей, купить которые можно по цене ниже 6 тысяч долларов США (168 тысяч гривен).
Хоть этот сегмент по европейской классификации именуется "C классом", но его альтернативное название остается популярным, поскольку дает возможность понять о чем идет речь даже людям, далеким от автомобильной тематики.
Собственно само название "гольф-класс" пошло от автомобиля Volkswagen Golf, но к нему относится большой ряд моделей других автопроизводителей. В целом, они больше чем "сити-кары"(вроде Matiz) и автомобили B-класса (вроде Chevrolet Aveo), но уступают в размерах семейным автомобилям D-класса.
Volkswagen Golf ($5800)
Renault Megane ($5400)
Opel Astra ($5300)
Ford Focus ($5400)
Chevrolet Lacetti/Nubira ($5100)
Peugeot 307 ($4900)
Volkswagen Jetta/Bora ($5800)
KIA Cerato ( $5500)
Nissan Almera ($4800)
Если же вы ищите более мелкие автомобили, которые наилучшим образом подойдут для города, не потребуют много топлива и будут удобны в парковке, то вам стоит обратить внимание на список по этой ссылке.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-