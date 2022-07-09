Биотопливо в Украине – в чем его преимущества

Биотопливо имеет как минимум 4 преимущества перед обычным бензином

На фоне топливного кризиса который накрыл Украину весной в результате российской агрессии, многие автовладельцы обратили внимание на биотопливо или "спиртовой бензин", смесь традиционного бензина и биоэтанола, спирта, полученного из растительных компонентов.

Хотя популярность биоэтанола в мире и растет, пока доля его потребления в мировой торговле топливом составляет всего 3-4%. Не слишком часто его приобретают и в Украине, но все-таки оно имеет ряд преимуществ, сделавших его популярным с началом топливного кризиса:

доступность – в пору дефицита традиционного бензина именно биотопливо можно было чаще встретить на АЗС БРСМ-Нафта, Авиас, Моttо и BVS;

экологичность – использование биоэтанола из растительных элементов в смеси позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу;

возобновляемость – поскольку биоэтанол производится из выращенных на земле компонентов, его производство позволяет беречь нефть, формирование которой в земле происходить гораздо медленнее, а запасы ограниченны;

экономия средств – в целом биотопливо стоит дешевле традиционного бензина, хотя в Украине с началом войны эта разница почти исчезла, кроме того это позволяет экономить средства при закупке традиционных нефтепродуктов импортозависимым странам.

Больше о спиртовом бензине можно прочитать в материале "Телеграфа" — "Украинцы стали заправлять авто спиртовым бензином: чем он отличается от обычного и правда ли вредит "топливной".