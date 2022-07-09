Біопаливо в Україні – у чому його переваги

Біопаливо має як мінімум 4 переваги перед звичайним бензином

На тлі паливної кризи, яка накрила Україну навесні в результаті російської агресії, багато автовласників звернули увагу на біопаливо або "спиртовий бензин", суміш традиційного бензину та біоетанолу, спирту, отриманого з рослинних компонентів.

Хоча популярність біоетанолу у світі зростає, поки частка його споживання у світовій торгівлі паливом становить лише 3-4%. Не дуже часто його купують і в Україні, але все-таки воно має низку переваг, які зробили його популярною з початком паливної кризи:

доступність – у пору дефіциту традиційного бензину саме біопаливо можна було найчастіше зустріти на АЗС БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо та BVS;

екологічність – використання біоетанолу із рослинних елементів у суміші дозволяє зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу;

відновлюваність – оскільки біоетанол виробляється з вирощених землі компонентів, його виробництво дозволяє берегти нафту, формування якої у землі відбуватися набагато повільніше, а запаси обмежені;

економія коштів – загалом біопаливо коштує дешевше за традиційний бензин, хоча в Україні з початком війни ця різниця майже зникла, крім того це дозволяє економити кошти при закупівлі традиційних нафтопродуктів імпортозалежним країнам.

Більше про спиртовий бензин можна прочитати в матеріалі "Телеграфа" — "Українці стали заправляти авто спиртовим бензином: чим він відрізняється від звичайного і чи правда шкодить "паливному ".