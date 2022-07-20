Из продажи пропала популярная марка бензина – что случилось

Украинцев предупредили о возможном резком ухудшении качества продаваемого бензина

В настоящий момент из продажи на АЗС в Украине исчез бензин марки А-92, поскольку производство бензина на разбомбленных рф нефтезаводах невозможно, а в Европе такой марки топлива нет.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил Дмитрий Леушкин, директор группы компаний Prime, подчеркнув, что сейчас в доступе будет горючее А-95 европейское или А-"неизвестно что", которое будет очень жестко убивать автомобиль.

"Я считаю, что в настоящего 92-го уже не появится. Будет 95-й в колонках 92-го. У АЗС есть определенные технические проблемы, чтобы быстро менять колонки и ценники. А 92-го в Европе нет, импортируется только 95-й бензин. Привыкаем, что есть только 95-й, и я считаю, что это очень хорошо. Я вам ответил откровенно, что в 92 в Украине не будет, потому что из Европы его не привезти, а в Украине не выработать", — отметил директор группы компаний Prime.

Дмитрий Леушкин подчеркнул, что если в Украине не начнет развиваться собственное производство, то никакого настоящего 92-го не будет. По его словам в Украине есть немало мини-НПЗ, но они производят что-то вроде А92 или еще хуже.

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Поэтому мы должны понимать, что в стране будет только 95-й, то есть А-95 и А-"непонятно что". И "неизвестно что" сейчас производить гораздо сложнее, потому что нужно завозить химию для этого "неизвестно что", которой сейчас нет. Раньше завозили из Мозыря и других белорусских НПЗ, а сейчас этих присадок нет, поэтому это будет производиться еще в более жестоких условиях. "Неизвестно что" будет сжигать двигатели автомобилей еще быстрее, чем было раньше", — предостерег Леушкин.

Также Дмитрий Леушкин рекомендовал всем автовладельцам более придирчиво относиться к своим поставщикам горючего, а также поздравил всех владельцев СТО с увеличением объемов работ.

"То есть надо понимать, что сейчас будет европейский А-95 или А-"неизвестно что", которое будет очень жестко убивать автомобиль", — подытожил директор группы компаний Prime Леушкин.

Возможно самое время автовладельцам задуматься о переходе на автогаз, благо дефицита последнего в стране давно уже нет, а его цена кое-где упала до 27 гривен за литр.