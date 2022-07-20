З продажу зникла популярна марка бензину – що сталося

Українців попередили про можливе різке погіршення якості бензину, що продається.

На даний момент із продажу на АЗС в Україні зник бензин марки А-92, оскільки виробництво бензину на розбомблених Росії нафтозаводах неможливе, а в Європі такої марки палива немає.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив Дмитро Леушкін, директор групи компаній Prime, наголосивши, що зараз у доступі буде пальне А-95 європейське або А-"невідомо що", яке дуже жорстко вбиватиме автомобіль.

"Я вважаю, що сьогодні 92-й вже не з’явиться. Буде 95-й у колонках 92-го. АЗС мають певні технічні проблеми, щоб швидко змінювати колонки та цінники. А 92-го в Європі немає, імпортується лише 95-й бензин. Звикаємо, що є лише 95-й, і я вважаю, що це дуже добре. Я вам відповів відверто, що у 92 в Україні не буде, тому що з Європи його не привезти, а в Україні не виробити", — зазначив директор групи компаній Prime.

Дмитро Леушкін наголосив, що якщо в Україні не почне розвиватися власне виробництво, то жодного справжнього 92-го не буде. За його словами, в Україні є чимало міні-НПЗ, але вони виробляють щось на зразок А-92 або ще гірше.

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"Тому ми повинні розуміти, що в країні буде лише 95-й, тобто А-95 та А-"незрозуміло що". І "невідомо що" зараз робити набагато складніше, тому що потрібно завозити хімію для цього "невідомо що", якої зараз немає. Раніше завозили з Мозиря та інших білоруських НПЗ, а зараз цих присадок немає, тому це робитиметься ще за більш жорстоких умов. "Невідомо що" спалюватиме двигуни автомобілів ще швидше, ніж було раніше", — застеріг Леушкін.

Також Дмитро Леушкін рекомендував усім автовласникам прискіпливіше ставитися до своїх постачальників пального, а також привітав усіх власників СТО зі збільшенням обсягів робіт.

"Тобто треба розуміти, що зараз буде європейський А-95 або А-"невідомо що", яке дуже жорстко вбиватиме автомобіль", — підсумував директор групи компаній Prime Лєушкін.

Можливо саме час автовласникам задуматися про перехід на автогаз, благо дефіциту останнього в країні давно вже немає, а його ціна подекуди впала до 27 гривень за літр.